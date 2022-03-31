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Son dakika haberi: Araç sahiplerinin beklediği motorin indirimi geldi! İşte yeni benzin motorin fiyatları

31.03.2022 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, 31 Mart itibarıyla motorine indirim geldi. EPGİS'in indirim ve zam haberlerini duyurmayı bırakmasıyla araç sahipleri son fiyatları araştırmaya başladı. Brent Petrol fiyatında yaşanan düşüş ise motorin fiyatlarına yansıdı. Son olarak gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 89 kuruş indirim yapıldı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki motorin fiyatları...

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber Brent Petrol fiyatlarında artış yaşandı. İstanbul'daki tarihi Rusya-Ukrayna görüşmesinin olumlu geçmesinin ardından petrol fiyatları aşağı yönde seyretti. Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. 30 Mart'ta motorine yapılan 1,55'lik indirimin ardından 31 Mart'ta da 89 kuruşluk indirim geldi. İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...

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İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE FİYATLAR

Motorine yapılan indirimin ardından İstanbul'da fiyatlar 22,06 liradan 21,17 liraya düştü. Ankara'da 22,14'ten 21,25 liraya, İzmir'de ise 22,15 liradan 21,27'ye düştü.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Çeyrek, yarım, tam, gram, altın fiyatı ne kadar? Çeyrek, yarım, tam, gram, altın fiyatı ne kadar?
3600 ek göstergede tarih belli oldu 3600 ek göstergede tarih belli oldu
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddiaAraç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia
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son dakika haberi
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Okuyucu Yorumları 40 yorum
üç ileri bir geri
İndirim kuruşla, bindirim lira lira!!!
Çok indirmişsiniz, geri zam yapın 2 lira!!!

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