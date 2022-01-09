Son dakika haberi: Emeklilere maaş zammı sonrası ek gelir imkanı! Milyonları ilgilendiriyor son güne dikkat

Son dakika haberi: 2022 memur ve emekli zammının belli olmasından sonra bankalardan da promosyon ayarı geldi. Özel bankalar daha çok emekli müşteri çekebilmek adına tutarı 3 bin TL'ye kadar çıkarıyor. Daha yüksek promosyon alabilmenin tüyoları da belli oldu. Emekliye ek gelir imkanında son tarihi kaçırmayın. İşte emekli promosyonlarıyla ilgili detaylar...

3 YILDA BİR VERİLİYOR

Yeni emekli olduysanız, ilk maaşınızı Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) anlaşmalı bulunduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediğiniz bankaya taşıyabilirsiniz. Bu taşıma esnasında bankalar, 3 yıl kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz halinde size promosyon ödemesi yapıyor. Böylelikle ikinci ay maaşınızı bankanızda promosyonlu almış oluyorsunuz. Bu ödeme, aynı bankadayken 3 yıl içinde bir kereye mahsus olarak yapılıyor.

TABAN TUTARLAR NE KADAR?

Maaşı bi 500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira, 1.500-2 bin 500 lira arasında olana 625 lira, 2 bin 500 lira üstü olana da 750 lira tutarında promosyon ödeniyor. Ancak bunlar taban tutarlar. Yani özel bankalar isterse belirlenenden daha fazla promosyon tutarı verebiliyor. Ayrıca, emekliler 3 yıllık süreyi beklemeden yüksek promosyondan yararlanabiliyor. Bunun için emeklinin emekli maaşının yattığı bankayı değiştirmesi yeterli.

MAAŞ NASIL TAŞINIR?

Banka değiştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Bildirim, bankaların şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.

BONUS İMKANI VAR

ŞEKERBANK: Maaş aralıklarına göre 2 bin 700 liraya varan promosyon imkanından yararlanabilen Şekerbank emekli maaş müşterileri, Şeker Bonus kredi kartından 3 bin 500 lira harcama yapmaları halinde de 300 lira tutarında Bonus kazanabiliyor. Böylece emekli müşterilerine 3 bin liraya varan promosyon imkanı sunan banka, ayrıca emekli maaşını bankaya ilk keztaşıyan müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını Tamamlayan Hesap ile yüzde 0 faizle masrafsız olarak karşılıyor.

TEB: Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB’den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 2 bin 750 liraya varan nakit promosyon kampanyasından faydalanabilecek. Ayrıca emekliler, TEB’e davet ettikleri ve maaşını TEB’e taşıyan her bir emekli maaş müşterisi yakınları için de 250 lira, toplamda 2 bin 500 liraya varan nakit ödül kazanabiliyor.

İŞ BANKASI: Yeni kampanya ile 31 Mart’a kadar emekli maaşını taşıyarak 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren emekli müşterilerine 2 bin liraya varan promosyon alma imkanı sunuyor. Buna göre; emekliler 1.500 liradan düşük maaşlar için 1.750 lira, 1.500-2 bin 500 lira arası maaşlar için 1.875 lira ve 2 bin 500 lira ve üzerinde maaşlar için 2 bin lira nakit promosyon ödemesi alıyor. Ayrıca maaşını bankaya taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor.

FAİZ AVANTAJI

ING: 1.500 lira maaş alanlara 1.675 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arası 2 bin 100 lira, 2 bin 500 lira ve üzeri alanlara ise 2 bin 500 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler toplam 1.250 liraya varan promosyon kazanıyor. Emekli maaşını taşıyanlara, yüzde 1.79’dan başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor. Kampanya 22 Şubat’a kadar geçerli.

YAPI KREDİ: Emekli maaşı 1.500 liraya kadar olanlara 1.300 lira; 1.500 lira- 2 bin 500 lira arasındaysa 1.650 lira; 2 bin 500 liranın üzerindeyse 2 bin lira nakit promosyon ödüyor. Kampanya 31 Ocak’a kadar geçerli.

QNB FİNANSBANK: Aylık 1.499 lira altında maaş alanlara 1.450 lira, 1.500 lira ile 2 bin 499 lira arasında maaş alanlara 1.850 lira, 2 bin 500 lira ve üzeri maaş alanlara da 2 bin 200 lira promosyon ödemesi yapılıyor. Kampanya 31 Ocak’a kadar geçerli.

21 OCAK’A KADAR SÜRE VAR

AKBANK: Emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt edenler 2 bin 500 liraya varan promosyondan yararlanabiliyor. Buna göre banka, 500 lira, 625 lira ve 750 lira promosyona ek olarak sırasıyla 1.250 lira, 1.475 lira ve 1.750 lira ödüyor. Böylece toplamda 1.750 lira, 2 bin 100 lira ve 2 bin 500 lira promosyon imkanı veriyor. Kampanya 21 Ocak’a kadar geçerli.

DENİZBANK: Aylık 1.500 liranın altında maaşa 675 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira maaş alana 850 lira, 2 bin 500 lira maaşın üzerine ise 1.000 lira ekstra promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca 1 otomatik ödeme talimatına ek 750 lira promosyon ödemesi yapılıyor. Kampanya 31 Ocak’a kadar sürüyor.

GARANTİ BBVA: 1.500 liraya kadar emekli maaşı alana 1.300 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira maaşa 1.650 lira, 2 bin 500 liranın üzerinde maaşa ise 2 bin lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca 30 Ocak’a kadar emekli maaşını bankaya taşıması için başka emeklileri davet edenler her davet için 250 lira nakit ek promosyon kazanabiliyor

