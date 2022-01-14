Son dakika haberi: Emeklilik için yeni fırsat! Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiriyor... Hasat sigortası dönemi başladı

Son dakika haberi: Ekonomide atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Hükümet, milyonlarca çiftçiyi yakından ilgilendiren ve sigortalı çalışmaya teşvik eden yeni sistemi hayata geçirdi. Yeni başlatılan "Hasat sigortası"na göre, çiftçilerin sigortalı çalışması teşvik edilecek ve primlerini yatırmaları için kolaylık sağlanacak. İşte detaylar...

Çiftçiler de dahil olmak üzere çalışanların özelliklerine uygun, düşük prim ödemeyi içeren sosyal sigorta programları devreye giriyor. Sosyal sigorta prim tabanı genişletilerek, sisteme giriş kolaylaşıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigorta İşlemleri Yönetmeliği kapsamında uygulamaya girecek yeni adımlara ilişkin iki genelge yayımladı. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere çiftçilere sigorta yaptırmaları için hasat dönemi dikkate alınarak özel prim ödeme planı sunuldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Tarım Bağ-Kur'luları primlerini ocak ve temmuz ayında yılda iki taksitle ödeyebilecek. Uygulama 1 Ocak tarihinden itibaren yapılacak ödemeler için başlayacak.

EKİNİ ALINCA ÖDEYEBİLECEKLER

Mevcut uygulamada çiftçiler primlerini bir sonraki ayın sonuna kadar yatırıyor. Mayıs ayının primi Haziran sonuna kadar ödeniyordu. Primler süresinde yatırılmadığında gecikme cezası uygulanıyor.

Yeni sistemle ekinini temmuzda kaldıran çiftçi bu tarihte sigortasını ödeyebilecek. Son ödeme tarihinin hafta sonuna denk gelmesi halinde ödemeler ilk iş gününde yapılabilecek. Bu yolla son açıklanan verilerle yüzde 88'e kadar yükselen tarımdaki kayıt dışılığın da azaltılması hedefleniyor.

PRİMLER 1668 LİRA OLDU

Yeni asgari ücretle birlikte tarım Bağ-Kur primleri de bin 668 lira oldu. Borcu bulunmayan çiftçilere verilen 5 puanlık Hazine desteği ile birlikte tarım Bağ-Kur primi bin 426 lira yatırılacak.

Çiftçi Bağ-Kur emeklisi olmak, tarım faaliyetlerinde bulunan ve ziraat odalarına kayıtlı olan, isteğe bağlı sigorta primini ödeyenler için mümkün olabiliyor. Çiftçi Bağ-Kur'lular için emeklilik koşulları esnafla aynı. En düşük (1802 lira) emekli tarım Bağ-Kur'lusunun aylığı 2500 liraya çıktı.

Tarım Bağ-Kur'luları da iş kazası, meslek hastalığı, doğum halinde rapor parası alabiliyor. Tarımda istihdam edilen genç nüfusun sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi de kolaylaştırılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ GERİ ALINMAYACAK

Emeklilere bayram ikramiyeleri 2022'de yatırılmaya devam edecek. Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme gününün dini bayramlara denk gelmesi durumunda ödemenin hangi tarihte yapılacağını ilan edecek. Normalde bayramın içinde bulunduğu ayda ödeme yapılıyor.

Bazı yıllarda bayramdan önceki ayda ödeme yapılabiliyor. Ödeme tarihinin öne çekildiği dönemde bayram ikramiyesi verildikten sonra emeklinin vefatı durumunda aileden geri alınıyordu. Artık emeklilere ödenen bayram ikramiyesi vefat durumunda geri alınmayacak.

