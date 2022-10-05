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Son dakika haberi: EYT'yi bekleyen erkekler DİKKAT! Üç sene erken emeklilik fırsatı...

05.10.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika… Erken emeklilik şartları milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilirken EYT düzenlemesi için Aralık ayı bekleniyor. Bağ-Kur, SGK ve Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlar Emeklilikte Yaşa Takılanlar için nasıl bir düzenleme yapılacağını merak ederken yeni bir detay ortaya çıktı. Ancak düzenleme yapılmasa dahi erken emekli olmak isteyenler 3 yıl erken emeklilik söz konusu. İşte haberin detayları…

Son dakika haberi: EYT'yi bekleyen erkekler DİKKAT! Üç sene erken emeklilik fırsatı...

Son dakika… Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TCMB) açılmasıyla gözler çalışma hayatında alınacak yeni düzenlemelere çevrildi. Şüphesiz ki en önemli konulardan biri ise Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi oldu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin masada tek formül olduğunu söyleyerek Aralık ayını işaret etmişti. EYT’de çözüm için sona yaklaşılırken bir başka detay daha ortaya çıktı. Emeklilik için gerekli primin ödenmesi ve sigortalılık süresi ile yaşın doldurulması şart. Ödeyeceğiniz prim ve yaş şartı, ilk sigorta başlangıç tarihine göre değişiyor. Ayrıca hangi kurumdan daha çok prim ödediğiniz de önemli. SSK, Bağ-kur ya da Emekli Sandığı mensubu olmanız, emeklilik tarihinizi tayin ediyor. Ancak bazı durumlarda erken emeklilik için bu şartlar değişebiliyor. İşte tüm çalışanları ilgilendiren erken emeklilik için o detaylar...

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ERKEN EMEKLİLİKTE ERKEKLERİ İLGİLENDİREN KRİTİK DETAY

Erkekler için sunulan en önemli avantaj askerlik süresini borçlanmak. Eksik primi olan erkek sigortalılar açısından askerlik borçlanması ile tamamlama imkanı da bulunuyor. Erkekler askerde geçen tüm günlerini satın alarak emeklilik primlerine ekleyebiliyor. Askerlik sigortadan önce yapılmışsa borçlanılan gün kadar işe giriş tarihi de geri çekilerek ayrıca bir avantaj da kazanılıyor. Borçlanma ile geri çekilen sigorta başlangıç tarihi sayesinde 3 yıl daha erken emekli olmak mümkün.

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ERDOĞAN’DAN EYT AÇIKLAMASI: ‘DEĞERLENDİRECEĞİZ’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in EYT için Aralık ayını işaret etmesinin ardından, “Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı size söyleyeyim” demişti. Bilgin peş peşe yaptığı açıklamalara bir yenisini daha ekleyerek, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz” bilgisini paylaşmıştı.

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Son olarak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan milyonlarca EYT’liyi heyecanlandıran bir yorum geldi. Erdoğan, "Vedat Bey'in alanına girmeyeyim. Çalışmanın sonuna geldiklerini biliyorum. Bize sunduklarında da değerlendirmeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik EYT
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Böyle bir mağduriyet bekletilmez polemik yapılmaz,karar verirsin yaparsın,millet 50 tane yorum yapıyor,formül üretiyor,bunlar doğru değil zaten çok bekledik EYT liler yorgun,biran önce bu yasayı çıkarın bitsin bu iş.. EYT HAKTIR.
1999 Eylülden sonra işe başlayanlar ne olacak. Misal 1999 Eylülde işe başlayan 45 yaşında emekli olurken 1999 Ekimde başlayan 60 yaşında olacak. Bir aya 15 sene çok ağır.
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