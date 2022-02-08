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Son dakika haberi: Motorinin ardından benzin fiyatlarına zam yolda! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum...

08.02.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika bilgisine göre, dün motorine yapılan 80 kuruşluk zammın ardından bugün de benzin fiyatlarına zam geleceği iddia edildi. Pompa fiyatlarına yansıyacak zammın ardından benzinin litresi 15 lirayı aşacağı bildirildi. Peki, yeni benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Araç sahipleri bu sorunun yanıtını da merak ediyor. İşte benzin ve motorin fiyatları hakkındaki son durum...

Son dakika haberi: Motorinin ardından benzin fiyatlarına zam yolda! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum...

Son dakika haberi: Akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. Dün motorine yapılan 80 kuruşluk zammın ardından bu gece de benzin fiyatlarına da zam geleceği iddia edildi. Çok sayıda araç sahibini yakından ilgilendiren zam haberinin detayları EPGİS tarafından paylaşılıyor. Peki, yeni benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Araç sahipleri bu sorunun yanıtını da merak ediyor. İşte benzin ve motorin fiyatları hakkındaki son durum...

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Pompa fiyatlarına yansıyacak zammın ardından benzinin litresinin yaklaşık olarak İstanbul’da 14,46 TL’den 15,18 TL’ye, Ankara’da 14,56 TL’den 15,28 TL’ye, İzmir’de 14,58 TL’den 15,30 TL’ye yükselecek.

Motorine gelen zamla birlikte Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya yükseldi.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

SON DAKİKA | Motorine yeni zam! Motorinin litre fiyatı 15 TL'yi geçtiSON DAKİKA | Motorine yeni zam! Motorinin litre fiyatı 15 TL'yi geçti

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 92,72 DOLAR

Petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor. Brent petrol 2022'de yüzde 20 değer kazandı.

Brent petrolün varili, bugün kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 92,72 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,42 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, güçlü seyreden küresel petrol talebi, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin yükselmesi ve ABD'deki soğuk hava şartlarının arz daralmasına yol açacağı endişeleri etkili oldu.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun geçen hafta Asyalı petrol tüketicileri için ham petrolün fiyatını şubat ve mart aylarında yükselttiğini duyurması da fiyatları destekliyor. Aramco'nun bu adımı, yetersiz arz endişelerinin devam ettiği piyasalarda talebin güçlü kalacağı algısına yol açıyor.

ABD'de yaşanan soğuk hava dalgaları nedeniyle geçen cuma Teksas eyaletinde bulunan petrol rafinerilerinde üretimin kesilmesi de arz endişelerini pekiştirerek, fiyatları yükselten başka bir unsur oldu.

Öte yandan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden tam ve eksiksiz olarak hayata geçirilmesi için süren müzakerelerin, verilen 10 günlük aranın ardından bugün yeniden başlaması ise fiyatların yukarı yönlü hareketini baskılıyor.


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