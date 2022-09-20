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Son dakika haberi: Ucuz evden sonra sıra onlara geldi! AK Parti'nin önemli ismi canlı yayında açıkladı: ÖTV ve KDV...

20.09.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA: TOKİ'nin ucuz konut projesine başvuranların sayısı 3 milyonu geçti! AK Parti kurmayları başvuru sayısından ve ilgiden oldukça memnun. Tüm bu ilginin dışında ucuz otomobil ve ucuz teknoloji ürünleri için de beklenti oluştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir; KDV ve ÖTV indirimi için önemli açıklamalarda bulundu! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberi: Ucuz evden sonra sıra onlara geldi! AK Parti'nin önemli ismi canlı yayında açıkladı: ÖTV ve KDV...

ÖTV ve KDV indirimi gelecek mi? Son dakika haberine göre AK Parti kurmaylarından Erkan Kandemir, canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. Hem bilgisayar, telefon gibi ürünlerdeki ÖTV indirimi planını aktaran Kandemir hem de milyonlarca kişinin beklediği EYT konusundaki son durumu paylaştı.

SON DAKİKA: UCUZ KONUTTAN SONRA UCUZ ARABA UCUZ TELEFON GELİR Mİ?

CNN Türk yayınına katılan AK Parti Genel Başkan yardımcısı Erkan Kandemir; 'Gençlerin bilgisayar ve elektronik alanlarda KDV indirimi beklentisi var. Onlarla ilgili bakanlarımız çalışmaları yürütüyor.' dedi. AK Parti'nin vatandaşın beklentilerine her zaman karşılık verdiğini belirten Kandemir; EYT için de konuştu.

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EYT MESAJI DA VERDİ: 'HAKSIZLIK OLMAYACAK'

EYT'nin çok teknik bir konu olduğunu belirten Erkan Kandemir; 'Ne EYT'nin dışında kalanlara bunun bedelini ödetmeliyiz ne de EYT'li arkadaşlarımıza haksızlık yapmalıyız, bunun dengesini tutturmak çok önemli' dedi.

ARABA ALIMINA İLİŞKİN DÜZENLEME OLACAK MI?

'Gençlerin bilgisayar ve elektronik alanlarda KDV indirimi beklentisi var. Onlarla ilgili bakanlarımız çalışmaları yürütüyor.' diyen Kandemir; otomobille ilgili düzenleme ihtimali hakkında yorum yapmadı.

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DİKKAT ÇEKEN OY ORANI AÇIKLAMASI!

Erkan Kandemir; AK Parti'nin bu seçimde daha önce girdiği seçimlere nazaran en fazla oyu alacağını iddia etti. 'Cumhurbaşkanlığında en yüksek oyu alacağız, sahanın enerjisini görüyoruz. Millet ile Cumhur arasında fark var. Onların iş birliği var. O iş birliği bir şey sunmuyor'

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 54 yorum
Otomobilde ötv ve kdv yi kaldıracağınıza,yerli ve milli Togg otomobilleri satışa sunun.Yabancılar kazanacağına,paramız ülkemizde kalsın.Hem Avrupa ülkeleri bizi kıskanır
29 Ekimden itibaren Seri üretime başlıyor. Uluslararası test süreçleride tamamlanmış olacak ki zaten o zaman yollar dolacaktır eminim
çok doğru sölüyorsun kardeşim. herşeyde milli olursak daha çok büyürüz.
Evet TOGG için çekiliş yapalım vergisiz olarak.. Yeni proje
En kötü arabalar bile %80 vergi dilimine çıktı. enflasyon karşısında fiyatların artmasına rağmen ötv oranında bu düzenlemelerin aynı oranda yapılmadığı için eskiden daha uygun olan arabaların bile fiyatları çoğu kişi için lüks olmaya başladı. Geciken bu düzeltmeyi yapmak bile indirim oluyorsa bunun adına ne denir söylemek istemiyorum şimdi.
ne kadar indireceksin ki? 50 bin birim olan araç bize satılınca 500-600 bin birim oluyor 10 bin birim mi indirim yapacaksın mesela içim acıyor ya :)

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