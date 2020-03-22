FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Hava yolu taşımacılığında KDV yüzde 1'e indi

Son dakika: Hava yolu taşımacılığında KDV yüzde 1'e indi

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2020 08:51 | Son Güncelleme

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine yüzde 18 olarak uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 1'e indirildi.

Son dakika: Hava yolu taşımacılığında KDV yüzde 1'e indi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine 30 Haziran 2020 tarihine kadar yüzde 1 KDV uygulanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemleri duyururken, ''Ekonomik İstikrar Kalkanı'' paketinde iç hava yolu taşımacılığında KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1'e indirileceğini açıklamıştı.

Karar, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbullular koronavirüse aldırış etmedi! Sahile akın ettilerİstanbullular koronavirüse aldırış etmedi! Sahile akın ettiler
Geri Kazanım Katılım Payı ile ilgili yeni gelişmeGeri Kazanım Katılım Payı ile ilgili yeni gelişme
Kredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayınKredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KDV, hava yolu,

En Çok Okunan Haberler

Fransa'dan flaş çağrı! Erdoğan'dan yardım istediler

Fransa'dan flaş çağrı! Erdoğan'dan yardım istediler

Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı

Resmi Gazete'de yayımlandı! 30 Nisan'a kadar durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 30 Nisan'a kadar durduruldu

2 milyon haneye 1000 TL destek

2 milyon haneye 1000 TL destek

2 ay kira alınmayacak

2 ay kira alınmayacak

Turizmciler umutlu: Yüzde 400 artacak

Turizmciler umutlu: Yüzde 400 artacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Bu hastalıklara sahip vatandaşlar yaşı, primi beklemeden emekli oluyor

Bu hastalıklara sahip vatandaşlar yaşı, primi beklemeden emekli oluyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İş ve Garanti Bankası duyurdu! Limit artırıldı

İş ve Garanti Bankası duyurdu! Limit artırıldı

Çaykur işçi alımı kurası canlı yayında!

Çaykur işçi alımı kurası canlı yayında!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
RG-Plastik poşetler geri kazanım beyannamesi elektronik beyan edilecek

Geri Kazanım Katılım Payı ile ilgili yeni gelişme

Resmi Gazete'de yayımlandı! İcra ve iflas takipleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 30 Nisan'a kadar durduruldu

Son dakika: Bakan Varank açıkladı! 2 ay kira alınmayacak

2 ay kira alınmayacak

Turizmciler koronavirüs sonrasından umutlu: Yüzde 400 artacak

Turizmciler umutlu: Yüzde 400 artacak

Bakan Selçuk açıkladı! Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken ödenecek

Bakan Selçuk açıkladı! Bayram ikramiyeleri erken ödenecek

TESK'ten 'esnafa özel paket' talebi

TESK'ten 'esnafa özel paket' talebi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.