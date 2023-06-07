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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten net mesaj! "Acil önceliğimiz" diyerek duyurdu!

07.06.2023 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından İngilizce paylaşımlarda bulundu. "Daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye yaratmak için yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır." ifadelerini kullanan Bakan Şimşek, "Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten net mesaj! "Acil önceliğimiz" diyerek duyurdu!

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımlarda, 5 yıllık aranın ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak yemin ettiğini ve bu durumun ayrı bir onura sahip olmasını sağladığını dile getirdi.

"ACİL ÖNCELİĞİMİZ, EKİBİMİZİ GÜÇLENDİRMEK VE GÜVENİLİR BİR PROGRAM TASARLAMAKTIR"

Bakan Şimşek, daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye oluşturmak için yol gösterici ilkelerinin şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacağının altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"Yerel ve uluslararası zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Kısa yollar veya hızlı düzeltmeler olmasa da, deneyimimizin, bilgimizin ve özverimizin önümüzdeki potansiyel engellerin üstesinden gelmemize yardımcı olacağından emin olabilirsiniz. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır."

Öte yandan Bakan Şimşek, geçtiğimiz günlerde, ABD'de "Müthiş Türk Kızı" olarak tanınan ve Merkez Bankası Başkanı olarak görevlendirilmesi öngörülen Hafize Gaye Erken ile görüşmüştü.

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Ekonomi Mehmet Şimşek

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