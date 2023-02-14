FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Hem benzin hem motorin! İptal edilmesi bekleniyordu: Akaryakıta çifte zam… (14 Şubat Salı güncel fiyatlar)

SON DAKİKA | Hem benzin hem motorin! İptal edilmesi bekleniyordu: Akaryakıta çifte zam… (14 Şubat Salı güncel fiyatlar)

14.02.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi… Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler nedeniyle akaryakıt fiyatları için zam iptal edilmişti. Ancak bugünden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,11 TL, motorin grubunda 1,21 TL fiyat artışı meydana geldi. Peki zam sonrası motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 14 Şubat Salı İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatları son durum…

SON DAKİKA | Hem benzin hem motorin! İptal edilmesi bekleniyordu: Akaryakıta çifte zam… (14 Şubat Salı güncel fiyatlar)

Son dakika: Akaryakıt fiyatları petrol ve döviz kurundaki hareketliliğe göre değişmeye devam ediyor. Bu kapsamda Benzin fiyatı ve motorin fiyatları son dakika zam ve indirim haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 8 Şubat Çarşamba günü hem benzin hem de motorin litre fiyatı için indirim yapılmış, bir gün sonra benzine 62 kuruş, motorine ise 1,02 TL fiyat artışı yapılacağı belirtilmişti. Ancak Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler nedeniyle bu zamlar iptal edilmişti. Dün gece ise fiyatlar yeniden değişti. Peki, Bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi, indirim var mı? İşte yanıtı…

iStock-1439918299

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Bugünden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,11 TL, motorin grubunda 1,21 TL fiyat artışı meydana geldi. Sektör temsilcileri zammın iptal edilmesini bekliyordu. Ancak tabelalar bugün yeni zamlı fiyatları araç sahiplerine yansıttı.

iStock-672182434

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (14 ŞUBAT 2023 SALI )

İSTANBUL
Benzin: 20,89 TL
Motorin: 21,25 TL

ANKARA
Benzin: 21,14 TL
Motorin: 21,49 TL

İZMİR
Benzin: 21,06 TL
Motorin: 21,56 TL

MOTORİN


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın ve dolar için enflasyon senaryoları! Bugün belli oluyorAltın ve dolar için enflasyon senaryoları! Bugün belli oluyor
Deprem sonrası Elazığ’da 800 liralık kiralar 4 bin TL’ye çıktıDeprem sonrası Elazığ’da 800 liralık kiralar 4 bin TL’ye çıktı
Kamu çalışanları dikkat! 20 Şubat'a kadar...Kamu çalışanları dikkat! 20 Şubat'a kadar...
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

En Çok Okunan Haberler

Söyledikleri tepki çekmişti! Uğur Arslan'dan videolu paylaşım

Söyledikleri tepki çekmişti! Uğur Arslan'dan videolu paylaşım

Bakan Derya Yanık'tan depremzede çocuklar hakkında açıklama

Bakan Derya Yanık'tan depremzede çocuklar hakkında açıklama

Bankalara talimat verildi! Temassız kartlar...

Bankalara talimat verildi! Temassız kartlar...

Benzin ve motorin zammına ikinci kez fren!

Benzin ve motorin zammına ikinci kez fren!

'Ekonomik olarak daha avantajlı' O sistemi anlattılar: Yaygınlaştırılmalı

'Ekonomik olarak daha avantajlı' O sistemi anlattılar: Yaygınlaştırılmalı

Hasar bildiriminde süre iddiasına DASK'tan yanıt

Hasar bildiriminde süre iddiasına DASK'tan yanıt

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.