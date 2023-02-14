SON DAKİKA | Hem benzin hem motorin! İptal edilmesi bekleniyordu: Akaryakıta çifte zam… (14 Şubat Salı güncel fiyatlar)

Son dakika: Akaryakıt fiyatları petrol ve döviz kurundaki hareketliliğe göre değişmeye devam ediyor. Bu kapsamda Benzin fiyatı ve motorin fiyatları son dakika zam ve indirim haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 8 Şubat Çarşamba günü hem benzin hem de motorin litre fiyatı için indirim yapılmış, bir gün sonra benzine 62 kuruş, motorine ise 1,02 TL fiyat artışı yapılacağı belirtilmişti. Ancak Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler nedeniyle bu zamlar iptal edilmişti. Dün gece ise fiyatlar yeniden değişti. Peki, Bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi, indirim var mı? İşte yanıtı…

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Bugünden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,11 TL, motorin grubunda 1,21 TL fiyat artışı meydana geldi. Sektör temsilcileri zammın iptal edilmesini bekliyordu. Ancak tabelalar bugün yeni zamlı fiyatları araç sahiplerine yansıttı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (14 ŞUBAT 2023 SALI )

İSTANBUL

Benzin: 20,89 TL

Motorin: 21,25 TL

ANKARA

Benzin: 21,14 TL

Motorin: 21,49 TL

İZMİR

Benzin: 21,06 TL

Motorin: 21,56 TL



