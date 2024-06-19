SON DAKİKA: Hem BENZİN hem MOTORİN! Petrol yüzde 1 yükselmişti: Akaryakıta zammı geciktirmediler! (19 Haziran Çarşamba güncel benzin-mazot fiyatı)

Petrol fiyatları Avrupa ve Orta Doğu'da artan gerilimin etkisiyle yüzde 1'in üzerinde yükselerek 85 doların üzerine çıkmıştı. Dolar/TL kurunda da yaşanan yükseliş hareketi araç sahiplerini üzecek son dakika haberini beraberinde getirdi. Bayram öncesi motorine gelen zammın ardından akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. İşte il il güncel benzin - mazot fiyatı...
Milyonlarca araç sahibi bugün motorine, benzine zam-indirim var mı? diye merak ederken benzin litre fiyatı için değişiklik yapılacağı öğrenildi. Buna göre benzin fiyatına 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam gelecek.
Geçtiğimiz gün yapılan 1,34 TL’lik zammın ardından 1,30 TL dolaylarında bir zam da mazot fiyatı için bekleniyor.
Zammın ardından ortalama benzin fiyatı İstanbul'da 41,56 TL'ye, Ankara'da 42,54 TL'ye ve İzmir'de 42,82 TL'ye yükselecek. Motorin ise İstanbul'da 41,95 TL, Ankara'da 42,93 TL ve İzmir'de 43,30 TL'yi görecek.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin fiyatı: 40,14 TL
Motorin litre fiyatı: 40,56 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,41 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 40,26 TL
Motorin litre fiyatı: 40,65 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,88 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 41,24 TL
Motorin litre fiyatı: 41,63 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,85 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 41,52 TL
Motorin litre fiyatı: 42,00 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,47 TL