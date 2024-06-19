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  4. SON DAKİKA: Hem BENZİN hem MOTORİN! Petrol yüzde 1 yükselmişti: Akaryakıta zammı geciktirmediler! (19 Haziran Çarşamba güncel benzin-mazot fiyatı)

SON DAKİKA: Hem BENZİN hem MOTORİN! Petrol yüzde 1 yükselmişti: Akaryakıta zammı geciktirmediler! (19 Haziran Çarşamba güncel benzin-mazot fiyatı)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
19.06.2024 11:17
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Benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Ancak gelen son dakika haberine göre akaryakıta çifte zam geliyor. Peki 19 Haziran Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin-mazot fiyatı ile haberin detayları…

SON DAKİKA: Hem BENZİN hem MOTORİN! Petrol yüzde 1 yükselmişti: Akaryakıta zammı geciktirmediler! (19 Haziran Çarşamba güncel benzin-mazot fiyatı)

Petrol fiyatları Avrupa ve Orta Doğu'da artan gerilimin etkisiyle yüzde 1'in üzerinde yükselerek 85 doların üzerine çıkmıştı. Dolar/TL kurunda da yaşanan yükseliş hareketi araç sahiplerini üzecek son dakika haberini beraberinde getirdi. Bayram öncesi motorine gelen zammın ardından akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. İşte il il güncel benzin - mazot fiyatı...

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BENZİNE VE MOTORİNE ZAM GELİYOR

Milyonlarca araç sahibi bugün motorine, benzine zam-indirim var mı? diye merak ederken benzin litre fiyatı için değişiklik yapılacağı öğrenildi. Buna göre benzin fiyatına 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam gelecek.

Geçtiğimiz gün yapılan 1,34 TL’lik zammın ardından 1,30 TL dolaylarında bir zam da mazot fiyatı için bekleniyor.

ZAM SONRASI YENİ FİYATLAR

Zammın ardından ortalama benzin fiyatı İstanbul'da 41,56 TL'ye, Ankara'da 42,54 TL'ye ve İzmir'de 42,82 TL'ye yükselecek. Motorin ise İstanbul'da 41,95 TL, Ankara'da 42,93 TL ve İzmir'de 43,30 TL'yi görecek.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (19 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin fiyatı: 40,14 TL
Motorin litre fiyatı: 40,56 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,41 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 40,26 TL
Motorin litre fiyatı: 40,65 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,88 TL

ANKARA
Benzin litre fiyatı: 41,24 TL
Motorin litre fiyatı: 41,63 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,85 TL

İZMİR
Benzin litre fiyatı: 41,52 TL
Motorin litre fiyatı: 42,00 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,47 TL

BENZİN


Express


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Akaryakıt
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