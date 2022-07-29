SON DAKİKA: Hem salatada hem her yemekte var! Herkesin kullandığı ayçiçek yağında tırtıl ve fiyat endişesi...

Son dakika... Enflasyonla doğru orantılı olarak fiyatı artan ayçiçek yağı için yeni bir tereddüt söz konusu, Trakya'da bölgeyi istila eden tırtıllar nedeniyle hasat oranının azalması bekleniyor. Çiftçiye göre rekoltede tırtıllar sebebiyle yüzde 5-6 arası kaliye kaybı bekleniyor. Aynı zamanda gelecek senenin ekimi için de riskler var.

TIRTILLAR FİYATLARI YÜKSELTEBİLİR!

Etkili alanlarda yayılan ve ilaçla müdahale sonucunda kontrol altına alınan çayır tırtılı sıkıntısının etkileri gözleniyor. Alanlar tarandı ve gerekli görülen yerlerde ilaç uygulaması yapıldı fakat uyarıların da ardı arkası kesilmiyor.

PİYASA BAŞKA ÜRETİCİNİN BEKLENTİSİ BAŞKA

Başka Marmara Bölgesi olmak üzere tırtıl sorununun sopnucu olarak ayçiçek yağı veriminde %5 - %6 arasında bir kalite kaybı olabilir. Aynı şekilde Konya, Adana gibi sorunsuz üretim yerlerinde de fiyat endişesi var. Adana'da hasat bu hafta başladı. Bölgede 9-10 TL bandında fiyat oluşsa da üreticinin beklentisi 14 TL!

Milliyet'e konuşan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru; 'Şimdi fiyat dünyada düşmeye başlayınca o günleri unutuyoruz. Sürdürülebilir bir üretime, bunun için de çiftçi maliyetleri destekJenirken ürünün değerindc alınmasına ihtiyacımız var" dedi.



