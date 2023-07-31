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Vergi, para cezası, MTV… Borç yapılandırmasında son saatler! Peşin ödeyene yüzde 90 indirim

31.07.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borç yapılandırmasının bozulmaması için ilk ödemenin bugün mesai bitimine kadar yapılması gerekiyor. Yapılandırılan tutarın bu tarihe kadar peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90, idari para cezalarında ise yüzde 25 indirim uygulanacak. Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği halde tutarın tamamının ödenmesi durumunda peşin ödeme indiriminden yararlanılabilecek. 2023 MTV ikinci taksit ödemesi de bugün sona eriyor.

Vergi, para cezası, MTV… Borç yapılandırmasında son saatler! Peşin ödeyene yüzde 90 indirim

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona ermişti. Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk ve ikinci taksit tutarlarını bugün mesai bitimine kadar ödemesi gerekiyor.

Yapılandıran borçlar, yapılan tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor. Yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartı bulunuyor. Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkün olup bu durumda, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.

TÜRK LİRASI (319)

YAPILANDIRMADA BORCUNU PEŞİN ÖDEYENE İNDİRİM

Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği halde, ay sonuna kadar yapılandırılan tutarın tamamının ödenmesi durumunda peşin ödeme indiriminden yararlanılabilecek. Yapılandırılan borçların tamamının ay sonuna kadar peşin olarak ödenmesi halinde yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

Yapılandırılan borç, sadece fer'i alacak ise hesaplanan Yİ-ÜFE tutardan yüzde 50 indirim, matrah veya vergi artırımı sonucu tahakkuk eden vergiden (damga vergisi hariç) yüzde 10 indirim devreye alınacak.

TÜRK LİRASI (307)

YAPILANDIRMA ÖDEMESİ NEREYE YAPILIR?

Ödemelerin, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www. gib. gov. tr"den, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılması imkanı bulunuyor.

Yapılandırılan borçlar, anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı ya da banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlardan, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından, vergi dairesi veznelerinden ya da PTT şubelerinden ödenebiliyor.

OTOMOBİL TRAFİK (35)

MTV 2023 İKİNCİ TAKSİT ÖDEMESİ İÇİN SON GÜN

Öte yandan, 2022 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödeme süresi de 31 Temmuz'da dolacak. Ayrıca, 2023 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi de bugün sona erecek.

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Ek motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri ise iki taksit halinde ödenecek. Buna göre ilk taksit ödemeleri Ağustos sonuna kadar, ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı sonuna kadar gerçekleştirilecek


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Anahtar Kelimeler:
MTV Yapılandırma

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