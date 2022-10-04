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SON DAKİKA | Herkesin beklediği asgari ücret için yepyeni plan: 20+20 formülü! 2023 asgari ücret ne kadar olacak?

04.10.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Asgari ücret 2023 zammı yıl sonu yaklaşırken milyonlarca çalışanın gündemindeki yer alıyor. Asgari ücrete zam bekleyen milyonların gözü Aralık ayındaki Tespit Komisyonundan çıkacak kararına çevrildi. Asgari ücret formülü için enflasyonun üzerinde bir artış yapılması kuvvetli bir ihtimal olarak dururken SGK Uzmanı Özgür Kaya 20+20 formülüne ilişkin detayları paylaştı. İşte 2023 Ocak zammı ve yeni asgari ücret hakkında tüm merak edilenler...

SON DAKİKA | Herkesin beklediği asgari ücret için yepyeni plan: 20+20 formülü! 2023 asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika: Yıl sonuna yaklaştıkça milyonlarca çalışan, memur ve emekli için Ocak 2023 zammı bekleyişi daha da heyecanlı bir hale geliyor. Memur ve memur emeklisi için yılın ilk 6 ayı baz alınarak açıklanan zam oranı yüzde 41,69 olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 zam yapılmıştı. Ocak 2023 zammı için geri sayım başlarken milyonlarca kişinin yakından takip ettiği Eylül ayı enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Enflasyon beklentisi netleşirken memur ve emekli ile asgari ücretli çalışanların maaşları için zam formülleri bir bir ortaya çıkmaya başladı. Peki Ocak 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar…

1

ERDOĞAN’DAN ZAM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili son açıklamasında, “Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız" diyerek milyonlarca kişiyi heyecanlandırmıştı.

2

2023 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayında Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Enflasyon Temmuz ayı için yüzde 2,37, Ağustos için yüzde 1,46 ve Eylül için yüzde 3,1 oldu. Bu kapsamda Ocak 2023 zammı için milyonlarca kişi verileri takip ederken açıklanan son enflasyon rakamı ile 3 aylık fark da netleşti. Böylece 3 aylık enflasyon toplamı yüzde 7,06 oldu. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde ocak ayı için yüzde 7,06 oranında zam oluştu. Diğer 3 ayın enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı ortaya çıkacak.

3

ASGARİ ÜCRETTE ZAM FORMÜLÜ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek yeni ücreti belirleyecek. Bu yılın başında verginin de artırılmasıyla yüzde 50,51 yükselen net asgari ücrete Temmuz'da da bir ara zam yapılmıştı. Yaklaşık yüzde 30'luk ara zam ile net asgari ücret 5 bin 500 liraya yükselmişti. Yeni asgari ücret için şimdiden formüller dile getirilmeye başlarken, enflasyonun üzerinde bir artış yapılması kuvvetli bir ihtimal olarak duruyor.

4

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 40 ZAM TAHMİNİ

CNNTürk'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, “Yılın geri kalanında gelecek olan enflasyon rakamları memur, emekli ve asgari ücretlinin alacağı zammı etkileyecek. Enflasyon farkı yıl sonuna doğru yüzde 19-20 seviyelerine doğru ulaşmış olacak. Buna yüzde 20 refah payını da koyduğumuzda yüzde 40 seviyelerinde bir artış meydana getireceğini tahmin edebiliyoruz. Asgari ücretlinin maaşına da ilave getirecek. 5 bin 500 liraya yüzde 40 ilave ettiğimizde bu rakamın 7 bin 700 seviyelerine yükseleceğini öngörmek mümkün” dedi.


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asgari ücret
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Okuyucu Yorumları 38 yorum
Ne 7700 TL si şuan ki şartlarda en az 10 bin olması lazım herşeye o kadar çok zam geldi ki verdiklerinden fazlası zaten yok oldu gitti saygılar
zaten her seye gelen zam asgari ucrete zamla alakali adam yaninda calisan adama asgari ucret zam farkini nerden odeyecek tavuk yumurta sebze meyva et sut peynir yogut ekmek un beyaz esya mobilya aidat benzin gaz elektirik dogalgaz ve daha sayamamadiklarima zam yaparak odeyecek yani asgari ucretten aldigin zam ayni orada hatta daha fazlasi karsi zamla eriyecek
Asgari ücret tamam da şu vergi dilimi olayına da el atsalar.. tüm ücretli kesim için örneğin yıllık 250Bin'e kadar %15'e sabitleseler..
intibaklar için söz verip yerine getirmek için adım bile atmadiniz seçimde bizde oyumuzu size vereceğiz diyoruz ama asla vermeyeceğiz...
Ne zaman verdinki şimdi vermeyeceksin, bu boş işleri bırakın, senin gibilere 50 bin lirada maaş verse yine gider oyunu chp ye atarsın, bu iş zihniyet meselesi

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