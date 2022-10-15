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  4. Son dakika… Hesaplarınızı kontrol edin! Evde bakım maaşı için flaş açıklama: 3 bin 336 TL bugün yatırıldı

Son dakika… Hesaplarınızı kontrol edin! Evde bakım maaşı için flaş açıklama: 3 bin 336 TL bugün yatırıldı

15.10.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika… “Evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022 açıklandı mı?”, “Ekim ayı evde bakım paraları yattı mı?” soruları için aramalar 15 Ekim Cumartesi günü itibariyle yoğunlaştı. 1,8 milyon kişi için paralar bugün hesaplara yatırıldı. Hak sahibi başına aylık 3 bin 336 TL ödeme yapıldı. Ödemelere ilişkin tüm detaylar ise e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. İşte detaylar…

Son dakika… Hesaplarınızı kontrol edin! Evde bakım maaşı için flaş açıklama: 3 bin 336 TL bugün yatırıldı

Son dakika… Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 867 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Bakan Derya Yanık, sosyal hizmet modellerini kurgularken her alanda aile birliğini öncelediklerini vurgulayarak, “Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerimizi aileleri yanında desteklemek öncelikli hedefimiz. Bu kapsamda engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz.” dedi.

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AYLIK 3 BİN 336 LİRA

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 3 bin 336 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 867 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 559 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bu doğrultuda engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizi insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütmeye devam edeceğimizi de vurgulamak isterim.” ifadelerini kullandı.

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EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.


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Anahtar Kelimeler:
evde bakım maaşı
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