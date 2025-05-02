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Son dakika | İki su firması hakkında karar! Rekabet Kurumu duyurdu: Erikli ve Pınar Su'ya 26 milyon TL ceza kesildi

Son dakika haberi: Rekabet Kurumu'ndan iki su firmasına para cezası geldi. Erikli ve Pınar Su hakkında yürütülen soruşturmanın karara bağlanmasıyla her iki şirkete toplamda 25,91 milyon TL idari para cezası kesildi.

Son dakika | İki su firması hakkında karar! Rekabet Kurumu duyurdu: Erikli ve Pınar Su'ya 26 milyon TL ceza kesildi

Son dakika haberi: Ambalajlı su üretimi ve satışı sektöründe faaliyet gösteren Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ (Erikli) ile Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ (Pınar Su) hakkındaki soruşturma karara bağlandı. Kurul, ilgili kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle anılan iki teşebbüs için idari para cezası uygulanması gerektiğine karar verdi.

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ERİKLİ VE PINAR SU'YA 26 MİLYON TL CEZA

Rekabet Kurumu, Erikli ve Pınar Su hakkında idari para cezası kesildiğini duyurdu. Alınan karara göre Erikli’ye 21 milyon 106 bin 469,63 TL, Pınar Su’ya ise 4 milyon 877 bin 401,33 TL idari para cezası uygulandı.

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Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Ambalajlı su üretimi ve satışı sektöründe faaliyet gösteren Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ (ERİKLİ)’nin ve Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ (PINAR SU)’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 sayılı Kanun)'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak 21.09.2023 tarihli ve 23-45/850-M(2) sayılı Rekabet Kurulu (Kurul) kararı uyarınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kurulun 24.04.2025 tarihli toplantısında, soruşturma tarafı teşebbüsler tarafından geleceğe yönelik satış fiyatları gibi rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiği dolayısıyla iki teşebbüse de idari para cezası uygulanması gerektiğine 25-16/377-175 sayı karar verilmiştir.

Bu kapsamda ERİKLİ’ye 21.106.469,63 TL, PINAR SU’ya ise 4.877.401,33 TL idari para cezası uygulanmıştır."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Rekabet Kurumu
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