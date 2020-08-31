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Son dakika...İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.08.2020 10:04 | Son Güncelleme

Türkiye ekonomisi yeni tip koronavirüs salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 küçüldü.

Son dakika...İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daraldı.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, GSYH'nin 2. çeyrekte yüzde 11 daralmasını bekliyordu.

GSYH 2020 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,9 azaldı.

SANAYİ SEKTÖRÜ 2020 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 16,5 AZALDI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2020 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım yüzde 4, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 11, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 27,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 1,7 arttı. Sanayi yüzde 16,5, inşaat sektörü yüzde 2,7, hizmetler yüzde 25, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 16,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,4 ve diğer hizmet faaliyetleri yüzde 18 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 11 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2020 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10 azaldı.

GSYH 2020 YILIIN İKİNCİ ÇEYREĞİN DE CARİ FİYATLARLA 1 TRİLYON 41 MİLYAR 643 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, 2020 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 artarak 1 trilyon 041 milyar 643 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 153 milyar 180 milyon olarak gerçekleşti.

DEVLETİN NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2020 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 0,8 AZALDI

Devletin nihai tüketim harcamaları, 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,8 azaldı. Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları yüzde 8,6, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 6,1 azaldı.

MAL VE HİZMET İTHALATI 2020 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 6,3, İHRACATI İSE YÜZDE 35,3 AZALDI

Mal ve hizmet ithalatı, 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 6,3, ihracatı ise yüzde 35,3 azaldı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2020 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 0,5 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,5 artarken net işletme artığı/karma gelir yüzde 2,4 azaldı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI YÜZDE 36,8

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 36,7 iken bu oran 2020 yılında yüzde 36,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 45,0'dan yüzde 43,9'a düştü.

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