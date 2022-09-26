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Son dakika: İngiltere'den sterlin hamlesi! Dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesini görmüştü

26.09.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... İngiliz sterlininin, dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesini görmesi sonrası İngiltere Merkez Bankası'ndan açıklama geldi. Bankadan yapılan açıklamada, finansal varlıkların önemli ölçüde yeniden fiyatlandırılması ışığında finansal piyasalardaki gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

Son dakika: İngiltere'den sterlin hamlesi! Dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesini görmüştü

İngiltere Merkez Bankası'ndan, "Banka, finansal varlıkların önemli ölçüde yeniden fiyatlandırılması ışığında finansal piyasalardaki gelişmeleri çok yakından takip etmektedir." açıklaması yapıldı.

Banka'dan yapılan açıklamada, "PPK, orta vadede enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine döndürmek için faiz oranlarını değiştirmekte tereddüt etmeyecektir." denildi.

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NE OLMUŞTU?

İngiliz hükümetinin 45 milyar sterlin hacmindeki vergi indirim paketinin duyurmasının ardından İngiliz sterlini, dolar karşısında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini gördü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere sterlin
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