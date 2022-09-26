SON DAKİKA | DOLAR zirve yaptı, GRAM ALTIN o seviyenin de altına indi! Analistlerden altın ve dolar yorumu: ‘Rahatsız edici olmaya devam edecek’

Son dakika... Gram altın ve dolar/TL kuru yeni haftada yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Piyasalar haftanın ilk gününe merkez bankalarının faiz kararının etkisi altında girdi. ABD Merkez Bankası Fed piyasada yaygınca beklendiği üzere federal fonlama faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti. Ayrıca Fed üyelerinin önümüzdeki döneme dair beklentileri de revize edildi. Buna göre Fed üyeleri, 2022 sonunda faiz oranının yüzde 4,4 olmasını beklerken yüzde 6,3 olan PCE enflasyonunun bu yıl yüzde 5,4'e ve gelecek yılın sonuna kadar yüzde 2,8'e düşmesini bekliyor.

TCMB FAİZ İNDİRİMİNE GİTTİ

Geçtiğimiz haftanın ana gündemi olan TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında tüm piyasa katılımcıları tarafından beklenmeyen bir kararla politika faizini yüzde 13’ten yüzde 12’ye düşürdü. Kararın piyasa etkisi ise dolar/TL kurunun 18,40’ın üzerine çıkması oldu. Fed’in FOMC kararı ardından gelişmekte olan ülke kurları üzerindeki baskıdan etkilenen TL, TCMB’nin bu kararıyla daha fazla yukarı yönlü baskıya maruz kaldı. TCMB açıklama metninde geçen metinde olduğu gibi bu faiz seviyesinin yeterli olduğunu belirtirken makro ihtiyati politikalara devam edileceği bilgisi paylaşıldı.

DOLARDA YENİ ZİRVE

FOMC sonrası dolar endeksi 114,41 seviyesinin üzerine yükselerek rekor kırarken, yurt içinde TCMB’nin faiz kararı sonrası yükselişine hız veren dolar/TL kuru hafta başlangıcında 18,47 TL seviyesinin üzerini test ederek tüm zamanların zirvesini yeniledi. Analistler ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede doların yükselişini destekleyen üç ana dinamikte bir zayıflama olmadığını dile getiriyor.

ALTIN FİYATLARI KAFALARI KARIŞTIRDI

Merakla beklenen merkez bankası açıklamaları öncesinde altın, yeni haftaya nispeten sakin başladı. Bu yönde önceki haftanın kayıplarını telafi etti. Sarı metal, pazartesi günü 1.680 dolar yakınında yatay kapadı ve salı günü mütevazı kayıplar kaydetti. Çarşamba günü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kısmi bir askeri seferberlik ilan etti. Ayrıca, Batı’nın Rusya’yı yok etmek istediğini söyleyerek nükleer misilleme tehdidinde bulundu. Yükselen jeopolitik gerilimler, değerli metalin güvenli bir liman olarak talep bulmasını sağladı. Böylece altın fiyatı, günün ikinci yarısında yükseliş ivmesini kaybetmeden önce 1.680 doların üzerine çıktı. Perşembe günü dolar satış baskısı altına girdi. Ayrıca, ABD Dolar Endeksi (DXY) Fed sonrası kazançlarının büyük bir kısmını sildi. Bu doğrultuda altının yükselmesine yardımcı oldu.

Cuma günü, Euro Bölgesi ve İngiltere’den gelen hayal kırıklığı yaratan PMI verileri, euro ve İngiliz sterlinin irtifa kaybetmesine neden oldu. Böylece dolar gücünü yeniden topladı. Bu da altın fiyatları üzerinde yeniden baskı oluşturarak gerilemesine neden oldu. Altının ons fiyatı yeni haftaya düşüşle başladı. Sarı metal şu sıralar 1635 dolardan değerleniyor.

GRAM 970 LİRANIN ALTINA GERİLEDİ

Dolar/TL kurundaki yükseliş gram altın fiyatlarına destek olamadı. Bir süredir yatırımcısını üzen altının gram fiyatı ons altındaki düşüşü takip etmeye devam etti. Gram altın bugün 970 liranın da altına gerileyerek 966 liraya kadar çekildi.

ÜNLÜ ANALİSTLERDEN ALTIN VE DOLAR YORUMU

TD Securities Küresel Emtia Piyasaları Stratejisi Başkanı Bart Melek piyasalara ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Faiz oranlarına dair piyasaların tahminlerinde önemli artışlar gördük. bu, bir ay öncesine göre oldukça büyük bir fark ve Fed’in daha agresif olmasıyla uyumlu durumda. Reel oranlar yükseliyor, altın için olumsuz. Yüksek taşıma maliyeti ve yüksek fırsat maliyeti muhtemelen sermayeyi uzaklaştıracak” ifadelerini kullandı.

OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya, dolardaki yükselişe rağmen rallide zirve olmadığını söyleyerek, “Bu dolar rallisi zirve yapmıyor. Mevcut piyasa ortamı muhtemelen rahatsız edici olmaya devam edecek. Fed’in faiz artırımı beklentileri geniş çapta gündemde. Enflasyonun düştüğünü görene kadar gevşeme göremeyeceğiz. Sorun şu ki, ekonominin hızla zayıfladığını anlamıyoruz. Anladığımızda, işte o zaman dolarda bir zirve göreceksiniz. Altın için, her şey bunu ne zaman göreceğimizle ilgili” dedi.



