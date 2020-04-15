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  4. Son dakika! İşçi çıkarmayı 3 ay yasaklayan düzenleme komisyondan geçti

Son dakika! İşçi çıkarmayı 3 ay yasaklayan düzenleme komisyondan geçti

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.04.2020 17:25 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 3 ay süreyle işçi çıkarmayı yasaklayan düzenlemenin de yer aldığı, ekonomik tedbirleri içeren yasa teklifi kabul edildi.

Son dakika! İşçi çıkarmayı 3 ay yasaklayan düzenleme komisyondan geçti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen koronavirüs salgınına yönelik ekonomik tedbirleri içeren kanun teklifine 'Fahiş Fiyat Artışı, Stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendime Kurulu' oluşturulmasına dair yeni bir madde eklendi.

Söz konusu madde ile üretici, tedarikçi ve tedarikçi işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin fiyatında fahiş artış yapılamayacağı, piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rebaketi bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasının engelleyeci faaliyetlerde bulunamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacayşıla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacağı kaydedildi. Fahiş fiyat uygulayanlara 100 bin TL, stokçuluk yapanlara da 500 bin TL'ye kadar para cezası uygulanabileceği bildirildi. Yasa teklifi, komisyonda görüşülerek kabul edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, ekonomik önlemler, son dakika, işten çıkarma,

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
patrona yardım varmı
kesin vardır zaten patrona var bizim gibi marabalara kim yardım etsin
Geç kaldınız maalesef
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