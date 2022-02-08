Son dakika: İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı! 'Uçacak, kaçacak, yükselecek…'

Son dakika: Altın fiyatları, piyasaların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında 50 baz puanlık bir faiz artışı potansiyelini fiyatlamaya başlamasıyla birlikte ons başına 1800 dolar seviyesinde sıkıştı. Bu haftanın odak noktasının ise 40 yılın zirvesine çıkan ABD enflasyon rakamlarının olacağı ifade ediliyor. Ocak ayında gerçekleşen rakamlarla birlikte yıl bazında enflasyonun yüzde 7,3 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz haftanın gerçekleşen en beklenmedik ve şaşırtıcı verisi ABD’de tarım dışı istihdamda Ocak ayında beklentilerin çok üzerinde oluşan 467 binlik istihdam oldu. Ekonomistlerin beklentisi negatif bir istihdam rakamının oluşmasıydı. Beklenmedik istihdam rakamları karşısında ons altın fiyatı önce düşüş gösterdi, fiyatın ons başına 1800 dolar seviyesinin altına inmesiyle yatırımcıların kuvvetli satın alımları kısa sürede yeniden altın fiyatlarını toparladı.

ALTIN İÇİN TERS RÜZGAR YARATIYOR

Oluşan güçlü istihdam verisiyle piyasalar 50 bazlık muhtemel faiz artırımını fiyatlamaya başladığı ifade edildi. Fed’in para politikası sıkılaştırmasında agresif yaklaşımı altın için ters rüzgar yaratan bir durum olduğu kaydedildi. İstihdamın beklenenin üzerinde güçlü oluşması ve Mart ayı FOMC toplantısı öncesi enflasyonun beklenenin üzerinde geleceğine dair duyumlar olması piyasalarda faiz artırımının 50 baz yapılacağına dair inancı kuvvetlendirdiği belirtildi.

ONS ALTINDA JEOPOLİTİK RİSK YÜKSELİŞİ

Analistler ons altının 1900 dolar seviyesini geçmedikçe boğa piyasasına dönüşemeyeceğini düşünüyor. Ons altının kısa vadede 1780 - 1820 dolar aralığında seyredeceği öngörülüyor. Öte yandan piyasaların altın fiyatları için 1800 dolar seviyesini psikolojik sınır olarak kabul ettiğini ifade eden analistler, Mart ayında dalgalı bir seyir izleneceğini tahmin ediyor. Ayrıca jeopolitik riskler ve enflasyon baskıları sebebiyle altına daha fazla para girişi görüleceği dile getiriliyor. Ons altın dün akşam saatlerinde 1824 doları gördü. Günü 1821 dolardan kapatan ons altın şu sıralar yatay bir seyir izliyor.

GRAM ALTIN

Gram altın ise dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişten destek buldu. Gram altın, geçen hafta 766 TL’ye kadar geriledikten sonra kademeli bir yükselişle 792 TL’ye kadar tırmanmıştı. Geçen haftayı 788 TL civarında kapatan gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki yükselişle 797 TL seviyesinde bulunuyor.

“UÇACAK, KAÇACAK, YÜKSELECEK' DİYENLERDEN KORKMAYIN”

Piyasaların ABD enflasyonuna odaklandığını kaydeden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında 780-800 lira fiyat aralığının halen geçerli olduğunu, aman aman bir yükseliş beklemediğini ifade etti.

ABD'deki enflasyon verilerinin Şubat, Mart ve Nisan'da yüksek gelmesini beklediğini ifade eden İslam Memiş, her yüksek enflasyon açıklandığında bir tepki yükselişi olacağını ancak bunun öyle aman aman bir yükseliş olmayacağının da altını çizdi. Her enflasyon açıklanmadan 'uçacak, kaçacak, yükselecek' diye korku pompalamaya çalışanlara karşı uyanık olunmasını istedi.

“TEK ENSTRÜMANDA BEKLEYEN YANLIŞ YAPAR”

İslam Memiş Twitter hesabından da şu değerlendirmelerde bulundu:

“Piyasalarda sıkışıklığın nedenini, bu hafta ABD’den açıklanacak enflasyon beklentisine bağlıyorum. Enflasyon Aralık’ta yüzde 7 idi, beklentim yüzde 7,3 civarında. Yükseliş devam eder ancak piyasaların vereceği tepki farklı olabilir! Yani, Fed başkanı ve üyeleri daha şahinleşir. Fed, 15 Mart’ta kadar söylemler ile piyasayı baskılamaya devam edebilir. Fed, 3 yıl öncesine dönerek sadece söylem gücünü artırır diye düşünüyorum. Ondan sebep altın ve gümüşün ons fiyatlarındaki düşüş öngörümü sürdürüyorum. Tek risk Rusya-Ukrayna gerginliği. Rusya-Ukrayna gerginliğinde bir gelişme olmazsa dolar endeksi toparlanmaya, onslar baskılanmaya devam eder. Gram üzerinden devam edenler yanlış, parite üzerinden gidenler doğru yapar. Tek enstrümanda bekleyen yanlış, sepet çeşitliliği yapan doğru yapar.”



