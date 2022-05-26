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Son dakika! EPDK'dan Isparta'daki elektrik kesintisine tarihi ceza

26.05.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, EPDK, Isparta'da yaşanan kesintiler için elektrik dağıtım şirketine toplam 15 milyon 583 bin 459 lira tazminat cezası verdi. Tutar, tüketicilere ödenecek.

Son dakika! EPDK'dan Isparta'daki elektrik kesintisine tarihi ceza

EPDK'dan gelen son dakika haberi geldi. Isparta'da yoğun kar yağışının yaşandığı günlerde yaşanan elektrik kesintilerine rekor ceza geldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi'nin abonelere toplam 15 milyon 583 bin 459 lira tazminat ödemesine karar verdi.

Söz konusu tutar, mesken abonelerine 109 lira, diğer abone gruplarına ise 1307 liraya kadar değişen tutarlarda yapılacak.

Şirket ayrıca 3 milyon 236 bin 666 lira da ceza ödeyecek.

NE OLMUŞTU?

Isparta'da 3 Şubat tarihinde başlayan yoğun kar 11 saat aralıksız devam etti. Yağışın ardından elektrik kesintisi meydana gelmişti. Akdeniz Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamada, karın sebep olduğu yükün ve aşırı buzlanmanın etkisi ile enerji nakil hatlarında ağır hasar oluştuğu belirtilmişti.

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