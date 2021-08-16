Son Dakika: İşsizlik ikinci çeyrekte de düştü

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 2021 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 184 bin kişi azalarak 3 milyon 989 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile %12,4 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 379 bin kişi artarak 28 milyon 234 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,4 puanlık artış ile %44,4 oldu.
Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü 2021 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 194 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile %50,7 olarak gerçekleşti.
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2021 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,5 puanlık azalışla %23,2, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 1,6 puanlık artışla %32,3 oldu. Bu yaş grubunda mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise bir önceki çeyreğe göre 1,3 puan artarak %42,1 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 21 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 143 bin kişi, inşaat sektöründe 99 bin kişi, hizmet sektöründe 160 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,2'si tarım, %21,5'i sanayi, %6,5'i inşaat, %54,8'i ise hizmet sektöründe yer aldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerden işbaşında olanların sayısı 2021 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 259 bin kişi azalarak 26 milyon 107 bin kişi oldu. İşbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma saati bir önceki çeyreğe göre 0,3 saat artarak 43,1 saat olurken haftalık çalışılan toplam saat ise bir önceki çeyreğe göre 4 milyon 501 bin saat azalarak 1 milyar 124 milyon 722 bin saat olarak gerçekleşti.
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan azalarak %25,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,6 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %20,6 olarak gerçekleşti.
İşsizlik oranı 2021 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,0 puan azalarak %11,8 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 11 bin kişi azalarak 3 milyon 795 bin kişi olarak gerçekleşti.
İstihdam oranı 2021 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,3 puan artarak %44,7 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 595 bin kişi artarak 28 milyon 448 bin kişi oldu.
İşgücüne katılma oranı 2021 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,2 puan artarak %50,7 oldu. İşgücüne katılan sayısı 2 milyon 584 bin kişi artarak 32 milyon 243 bin kişi olarak gerçekleşti.
Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı 2021 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,5 puan azalarak %28,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,4 puan azalarak %16,5 oldu.
İstihdamın %70'ini ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlar, %4,7'sini işverenler, %15,8'ini kendi hesabına çalışanlar, %9,6'sını ücretsiz aile işçileri oluşturdu.
Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun oranı 2021 yılı II. çeyreğinde %23,5 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfusun sayısı ise 2 milyon 805 bin kişi olarak gerçekleşti.
Bir yıl ve daha fazla süreli işsizlerin (uzun süreli işsizler) sayısı 2021 yılı II. çeyreğinde 1 milyon 312 bin kişi oldu. İşsiz sayısının %34,6'sını uzun süreli işsizler oluşturdu.
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