Son Dakika: İşsizlik ikinci çeyrekte de düştü

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 2021 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 184 bin kişi azalarak 3 milyon 989 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile %12,4 seviyesinde gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %44,4 OLDU

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 379 bin kişi artarak 28 milyon 234 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,4 puanlık artış ile %44,4 oldu.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %50,7 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü 2021 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 194 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile %50,7 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %23,2, MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %32,3 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2021 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,5 puanlık azalışla %23,2, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 1,6 puanlık artışla %32,3 oldu. Bu yaş grubunda mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise bir önceki çeyreğe göre 1,3 puan artarak %42,1 seviyesinde gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAMIN %54,8'İ HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 21 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 143 bin kişi, inşaat sektöründe 99 bin kişi, hizmet sektöründe 160 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,2'si tarım, %21,5'i sanayi, %6,5'i inşaat, %54,8'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SAATİ 43,1 SAAT OLDU

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerden işbaşında olanların sayısı 2021 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 259 bin kişi azalarak 26 milyon 107 bin kişi oldu. İşbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma saati bir önceki çeyreğe göre 0,3 saat artarak 43,1 saat olurken haftalık çalışılan toplam saat ise bir önceki çeyreğe göre 4 milyon 501 bin saat azalarak 1 milyar 124 milyon 722 bin saat olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %25,4 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan azalarak %25,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,6 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %20,6 olarak gerçekleşti.

İŞSİZLİK ORANI %11,8 OLDU

İşsizlik oranı 2021 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,0 puan azalarak %11,8 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 11 bin kişi azalarak 3 milyon 795 bin kişi olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI %44,7 OLDU

İstihdam oranı 2021 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,3 puan artarak %44,7 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 595 bin kişi artarak 28 milyon 448 bin kişi oldu.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %50,7 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücüne katılma oranı 2021 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,2 puan artarak %50,7 oldu. İşgücüne katılan sayısı 2 milyon 584 bin kişi artarak 32 milyon 243 bin kişi olarak gerçekleşti.

TARIM DIŞI SEKTÖRDE KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %16,5 OLDU

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı 2021 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,5 puan azalarak %28,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,4 puan azalarak %16,5 oldu.

İSTİHDAMIN %70'İNİ ÜCRETLİ, MAAŞLI VEYA YEVMİYELİ ÇALIŞANLAR OLUŞTURDU

İstihdamın %70'ini ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlar, %4,7'sini işverenler, %15,8'ini kendi hesabına çalışanlar, %9,6'sını ücretsiz aile işçileri oluşturdu.

NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA OLAN 15-24 YAŞ GRUBUNDAKİ GENÇ NÜFUSUN ORANI %23,5 OLDU

Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun oranı 2021 yılı II. çeyreğinde %23,5 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfusun sayısı ise 2 milyon 805 bin kişi olarak gerçekleşti.

İŞSİZ SAYISININ %34,6'SINI UZUN SÜRELİ İŞSİZLER OLUŞTURDU

Bir yıl ve daha fazla süreli işsizlerin (uzun süreli işsizler) sayısı 2021 yılı II. çeyreğinde 1 milyon 312 bin kişi oldu. İşsiz sayısının %34,6'sını uzun süreli işsizler oluşturdu.

