Son Dakika: İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 13,1 oldu.

MART AYI İŞSİZLİK RAKAMLARI

TÜİK, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İşgücü İstatistikleri, Mart 2021

Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda 2021 Ocak ayından itibaren, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak; Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçilmiştir. 19. ICLS ile birlikte işgücü piyasasındaki gelişmeleri daha iyi takip edebilmek amacıyla, istihdam ve işsizliğe ek olarak tamamlayıcı göstergeler tanımlanmıştır. AB İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanmakta olan bu tamamlayıcı göstergelere bültende yer verilmeye başlanmıştır.

Üçer aylık hareketli ortalamalar olarak aylık yayımlanan işgücü istatistikleri, 2021 yılından itibaren bağımsız aylık tahminler olarak yayımlanmaya başlanmıştır. Yeni düzenlemelere ilişkin ayrıntılı bilgiye metaveriden ulaşılabilir.