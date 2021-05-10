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Son Dakika: İşsizlik rakamları açıklandı

10.05.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin işsizlik verilerini paylaştı.

Son Dakika: İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 13,1 oldu.

MART AYI İŞSİZLİK RAKAMLARI

TÜİK, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İşgücü İstatistikleri, Mart 2021

Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda 2021 Ocak ayından itibaren, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak; Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçilmiştir. 19. ICLS ile birlikte işgücü piyasasındaki gelişmeleri daha iyi takip edebilmek amacıyla, istihdam ve işsizliğe ek olarak tamamlayıcı göstergeler tanımlanmıştır. AB İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanmakta olan bu tamamlayıcı göstergelere bültende yer verilmeye başlanmıştır.

Üçer aylık hareketli ortalamalar olarak aylık yayımlanan işgücü istatistikleri, 2021 yılından itibaren bağımsız aylık tahminler olarak yayımlanmaya başlanmıştır. Yeni düzenlemelere ilişkin ayrıntılı bilgiye metaveriden ulaşılabilir.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %13,1 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %13,1 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %44,3 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 550 bin kişi artarak 28 milyon 89 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puanlık artış ile %44,3 oldu.

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Yalanınız batsın! Devlet kurumları da güven vermiyor artık! Bu kadar dalavere yeter! Her türlü veri yalan ama bu yalan sandıkta bitecek!
arkadas herkez ıs dıye aglıyor sız ıse işsizlik azaldı dıyırsunuz ve her ay azalıyorsa nasıl oluyorda bu kadar ışsiz olunuyor yalanında bu kadarı
lebalep işsizlik nereye kadar

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