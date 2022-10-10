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Son dakika: İşsizlik yüzde 10’un altına geriledi

10.10.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İşsizlik rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre işsizlik Ağustos’ta yüzde 10’un altına gerileyerek yüzde 9,6 oldu. İşsizlik böylece 4 yıl sonra ilk kez tek haneye indi.

Son dakika: İşsizlik yüzde 10’un altına geriledi

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre İşsizlik Ağustos’ta yüzde 9,6 oldu. Bu, Mart 2014'ten beri en düşük seviye oldu ve 4 yılda ilk kez tek haneye indi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,2 iken kadınlarda yüzde 12,5 olarak tahmin edildi.

İşsizlik oranı en son yüzde 10,1 seviyesine kadar gerilemişti.

İstihdam edilenlerin sayısı Ağustos ayında bir önceki aya göre 366 bin kişi artarak 31 milyon 14 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 47,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,8 olarak gerçekleşti. İşgücü 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 266 bin kişi artarak 34 milyon 326 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 53,0 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda ise yüzde 35,1 oldu.

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GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK AZALDI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 18,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,2, kadınlarda ise yüzde 23,3 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,9 saat artarak 44,1 saat olarak gerçekleşti.

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ATIL İŞGÜCÜ ORANI AZALDI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 2,6 puan azalarak yüzde 19,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 13,3 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,4 olarak tahmin edildi.


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Anahtar Kelimeler:
işsizlik
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