Son dakika: İstanbul'da kademeli mesai dönemi! Vali Yerlikaya'dan önemli açıklama

İşte Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Tüm kurum ve kuruşlarımız ile büyük bir dayanışma içerisindeyiz.

İstanbul'da hepimizin bildiği gibi toplu ulaşımda yoğunluğun yaşandığı iki zaman dilimi var. Birincisi sabah 07 - 09, ikincisi ise akşam 17- 20 arası.

Bütün çalışmalarımızın tek amacı var. Bu yoğun zaman dilimlerinde pik saatlerde hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak.

Sadece kamu sektörü değil, özel sektörde de kademeli mesaiye geçilmesi konusunda hemfikir olduk.

İŞTE YENİ MESAİ SAATLERİ

İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz, okul öğrencisi, özel eğitim okullarımızda 21 Eylül, sabah 09.00'da ders başı yapacaklar.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz 08.00 ve 16.30'da, sağlık teşkilatımız saat 08.30 ve 16.30'da; diğer tüm kamu kuruluşlarımız 09,00 ve 16,30'da mesaiye başlayacaklar.

28 Eylül'den itibaren jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığı 07.00'den başlayıp kademeli olarak mesaiye başlayacak.

