Son dakika: İstanbul'da toplu taşımaya zam! UKOME'den karar çıktı: Taksi, minibüs ve servis fiyatları arttı

Son dakika haberi: İstanbul’da toplu ulaşım araçlarına yüzde 29,10’luk zam teklifi UKOME Aralık ayı olağanüstü toplantısında kabul edildi. Taksi, minibüs ve servis fiyatlarına da zam geldi.
UKOME kararıyla elektronik bilet, minibüs, taksi, taksi dolmuş ücret tarifelerine yüzde 29,10, servis ücretlerine yüzde 19,95 zam yapıldı.
Tam bilet 7,67 TL'den 9.90 TL'ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3,74 TL'den 4,83 TL'ye çıktı. 5,49 TL olan öğretmen bileti 7,09 TL oldu.
Tam abonman fiyatı 602 TL'den 777 TL'ye, öğrenci abonmanı ise 109 TL'den 140 TL'ye yükseldi.
Taksiye yüzde 29,10 zam yapılırken açılış fiyatı 12,65 TL oldu. Takside kısa mesafe ücreti 40 TL'ye yükseldi.
Öte yandan minibüslerde indi-bindi ücreti 7 TL oldu.