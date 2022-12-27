FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: İstanbul'da toplu taşımaya zam! UKOME'den karar çıktı: Taksi, minibüs ve servis fiyatları arttı

Son dakika: İstanbul'da toplu taşımaya zam! UKOME'den karar çıktı: Taksi, minibüs ve servis fiyatları arttı

27.12.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: UKOME'de asgari ücretin belirlenmesi için ertelenen zam kararı açıklandı. İstanbul'da toplu taşımaya, taksi ve minibüse zam geldi. Taksi açılış fiyatı 12,65 lira oldu. Minibüslerde indi-bindi ücreti 7 TL olurken öğrenci için fiyat 4,83 TL oldu.

Son dakika: İstanbul'da toplu taşımaya zam! UKOME'den karar çıktı: Taksi, minibüs ve servis fiyatları arttı

Son dakika haberi: İstanbul’da toplu ulaşım araçlarına yüzde 29,10’luk zam teklifi UKOME Aralık ayı olağanüstü toplantısında kabul edildi. Taksi, minibüs ve servis fiyatlarına da zam geldi.

SON DAKİKA: UKOME'DE KARAR VERİLDİ! İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA ZAM

UKOME kararıyla elektronik bilet, minibüs, taksi, taksi dolmuş ücret tarifelerine yüzde 29,10, servis ücretlerine yüzde 19,95 zam yapıldı.

TAM BİLET 9.90 TL OLDU

Tam bilet 7,67 TL'den 9.90 TL'ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3,74 TL'den 4,83 TL'ye çıktı. 5,49 TL olan öğretmen bileti 7,09 TL oldu.

ABONMAN FİYATLARI

Tam abonman fiyatı 602 TL'den 777 TL'ye, öğrenci abonmanı ise 109 TL'den 140 TL'ye yükseldi.

TAKSİDE İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ 40 TL'YE ÇIKTI

Taksiye yüzde 29,10 zam yapılırken açılış fiyatı 12,65 TL oldu. Takside kısa mesafe ücreti 40 TL'ye yükseldi.

Öte yandan minibüslerde indi-bindi ücreti 7 TL oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8 bin liraya yükseldi! İşte 2023 yeni işsizlik maaşı…8 bin liraya yükseldi! İşte 2023 yeni işsizlik maaşı…
Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar!Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar!
Zincir market müdürlerine 'etiket' uyarısı! Masadaki isim dikkat çektiZincir market müdürlerine 'etiket' uyarısı! Masadaki isim dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Toplu taşıma

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar!

Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar!

Araba hayali kurarken akılalmaz tuzağa düştü: '15 yıllık sermayem bir anda yok olup gitti'

Araba hayali kurarken akılalmaz tuzağa düştü: '15 yıllık sermayem bir anda yok olup gitti'

EYT SON DAKİKA: EYT düğümü bu hafta çözülüyor! SGK duyurdu, ucuz borçlanmada son günler... 223 bin liraya yükselecek

EYT SON DAKİKA: EYT düğümü bu hafta çözülüyor! SGK duyurdu, ucuz borçlanmada son günler... 223 bin liraya yükselecek

Asgari ücretten 1-2 gün sonra hemen zam geldi! Etiketlerdeki o detay şoke etti…

Asgari ücretten 1-2 gün sonra hemen zam geldi! Etiketlerdeki o detay şoke etti…

'Dert Değil' klibiyle unutulmaz oldu! Son hali hayran bıraktı

'Dert Değil' klibiyle unutulmaz oldu! Son hali hayran bıraktı

Memur ve emekliye zam! 3 ihtimal ile en düşük maaş tablosu

Memur ve emekliye zam! 3 ihtimal ile en düşük maaş tablosu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kamera kalitesine herkes hayran kalıyor!

Kamera kalitesine herkes hayran kalıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.