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Son dakika | İstanbul'da toplu ulaşıma zam! Fiyatlar yüzde 35 yükseldi: İşte yeni bilet, abonman ve taksi ücretleri

15.01.2025 11:08
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Son dakika haberi: İstanbul'da toplu ulaşım ücreti zamlandı. Zam oranı yüzde 35 olarak belirlendi. Tam bilet artık 27 TL. Ayrıca tam abonman, öğrenci abonman ve taksilerde açılış ile kısa mesafe ücretleri de arttı. İşte İstanbul'da toplu ulaşım zammı sonrası yeni tarife!

Son dakika | İstanbul'da toplu ulaşıma zam! Fiyatlar yüzde 35 yükseldi: İşte yeni bilet, abonman ve taksi ücretleri

Son dakika haberi: Mega kentte toplu ulaşıma yeni zam geldi. Tam bilet yüzde 35 zamlandı. Böylece 20 TL olan zam bileti 27 TL'ye çıktı. Minibüslerde kısa mesafe 25 TL, öğrenci 16 TL'ye yükseldi. Taksilerde açılış 42 TL, kısa mesafe ücreti 135 TL oldu.

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İŞTE TOPLU ULAŞIM ZAMMI SONRASI YENİ TARİFE

Yüzde 35'lik zam sonrası İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerinde yeni tarife şu şekilde:

Tam bilet: 27 TL
Öğrenci: 13,17 TL
Öğretmen ve 60 yaş: 19,33 TL

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TAM VE ÖĞRENCİ ABONMAN NE KADAR?

Öğrenci abonman: 381,37 TL
Tam abonman: 2,118 TL

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METROBÜS VE MARMARAY BİLET FİYATLARI

Metrobüs tam bilet: 40,068 TL
Marmaray tam bilet: 59,76 TL
Metrobüs öğretmen ve 60 yaş: 21,97 TL
Metrobüs öğrenci: 13,17 TL

İstanbul'da Toplu Ulaşıma Zam Yapılmasını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?

Geçerli bir zam kararı, yükselen maliyetler nedeniyle zorunluydu.
Zam oranı çok yüksek, ulaşım maliyetleri daha da artacak.
Zam kararına karşıyım, alternatif ulaşım yolları aramalıyız.
Zamdan memnunum, daha kaliteli hizmet bekliyorum.
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Hissenet
Anahtar Kelimeler:
toplu ulaşım
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