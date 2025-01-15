Son dakika | İstanbul'da toplu ulaşıma zam! Fiyatlar yüzde 35 yükseldi: İşte yeni bilet, abonman ve taksi ücretleri

Son dakika haberi: Mega kentte toplu ulaşıma yeni zam geldi. Tam bilet yüzde 35 zamlandı. Böylece 20 TL olan zam bileti 27 TL'ye çıktı. Minibüslerde kısa mesafe 25 TL, öğrenci 16 TL'ye yükseldi. Taksilerde açılış 42 TL, kısa mesafe ücreti 135 TL oldu.
Yüzde 35'lik zam sonrası İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerinde yeni tarife şu şekilde:
Tam bilet: 27 TL
Öğrenci: 13,17 TL
Öğretmen ve 60 yaş: 19,33 TL
Öğrenci abonman: 381,37 TL
Tam abonman: 2,118 TL
Metrobüs tam bilet: 40,068 TL
Marmaray tam bilet: 59,76 TL
Metrobüs öğretmen ve 60 yaş: 21,97 TL
Metrobüs öğrenci: 13,17 TL
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