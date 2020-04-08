Son dakika: İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor

Yeni düzenlemeye göre, işten çıkarma 3 ay yasaklanıyor. Karara göre, Cumhurbaşkanı kararıyla yasak 6 aya kadar uzatılabilecek.

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILANLARA GÜNLÜK 39.24 TL ÖDENECEK

Fesih yasağı olan işveren işçileri ücretsiz izne çıkartabilecek, işçilere günlük 39.24 TL ödenecek. Cumhurbaşkanı, fesih yasağını 6 aya kadar uzatabilecek.

Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.

Bu düzenlemeleri içeren yasa teklifi taslağı, görüşlerini almak üzere iş dünyası temsilcilerine sunuldu.

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