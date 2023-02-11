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SON DAKİKA | Kamu çalışanları dikkat! Cumhurbaşkanlığı genelge yayımladı: 20 Şubat'a kadar idari izinli sayılacaklar

11.02.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kamu çalışanı kadınlara hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla 20 Şubat'a kadar idari izin verilebilecek.

SON DAKİKA | Kamu çalışanları dikkat! Cumhurbaşkanlığı genelge yayımladı: 20 Şubat'a kadar idari izinli sayılacaklar

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde şiddetli şekilde etkili oldu. Depremler nedenyile eğitim ve öğretime ara verilirken, kamu çalışanlarına da kolaylık sağlanması amacıyla idari izin hakkı tanındı.

"20 ŞUBAT'A KADAR İDARİ İZİN VERİLEBİLECEK"

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kararına göre; kamuda çalışan ve 10 yaş altında çocuğu olan kadınlara idari izin verilebilek.

Kararda; Depremler sebebiyle eğitim ve öğretime ara verildiği hatırlatılarak, kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlara birim amirlerince 20 Şubat 2023 tarihine kadar idari izin verilebileceği kaydedildi.


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deprem

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