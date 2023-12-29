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  4. SON DAKİKA | Kamu işçisi merakla bekliyordu! Ek ödeme Resmi Gazete'de yayımlandı: Ödeme tarihleri belli oldu

SON DAKİKA | Kamu işçisi merakla bekliyordu! Ek ödeme Resmi Gazete'de yayımlandı: Ödeme tarihleri belli oldu

29.12.2023 06:35 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kamu işçilerine 2024'te yapılacak ek ödeme Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu işçilerine yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 26 Ocak, ikinci yarısı ise 5 Nisan'da verilecek.

SON DAKİKA | Kamu işçisi merakla bekliyordu! Ek ödeme Resmi Gazete'de yayımlandı: Ödeme tarihleri belli oldu

Devlet ve bağlısı yerlerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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EK ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Karara göre; bu kapsamdaki kamu işçilerine 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı 5 Nisan'da ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin özellikle yeraltı işlerinde çalışanlarına ise 2024'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.

Kaynak: DHA

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