Son dakika | 80 kişinin servetine el kondu! 'Kapalıçarşı' iddialarında kara liste genişledi

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kapalıçarşı soruşturması kapsamında suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması konusu çerçevesinde Kapalıçarşı ve Venüs dosyasında dördüncü dalga operasyonu yapıldı. 14 ilde 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

MALVARLIKLARINA EL KONDU

Ayrıca şüphelilerin malvarlıklarına el konuldu.

DÖRDÜNCÜ DALGA OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İHA'nın aktardığına göre; çalışmalar sonucu forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasadışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

14 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

Bu kapsamda İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun olmak üzere 14 ayrı ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Tespit edilen paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren elde ettikleri toplam 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.