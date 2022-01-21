FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika… KDV düzenlemesi etiketlere de yansıyacak! İşte detaylar…

Son dakika… KDV düzenlemesi etiketlere de yansıyacak! İşte detaylar…

21.01.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KDV düzenlemesinin halka nasıl yansıyacağı merak edilirken düzenlemeye ilişkin bazı detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Temel gıda ürünleri başta olmak üzere fiyat etiketlerinde düşüş sağlaması da öngörülüyor. İşte son dakika KDV haberinin detayları…

Son dakika… KDV düzenlemesi etiketlere de yansıyacak! İşte detaylar…

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla KDV’de sadeleştirme yapılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tüm taraflardan görüş toplarken temel gıda başta olmak üzere tüm alanlarda uygulanan KDV yeniden ele alınıyor. Edinilen bilgiye göre, tüketiciden üreticiye tüm tarafları rahatlatmak için KDV oranlarında sadeleştirmeye gidilecek.

KDV ORANLARINDA BİR ARTIŞ OLMAYACAK

Yapılan çalışmalarda, mevcut durumda yüzde 1, yüzde 8 ve 18 olarak uygulanan KDV oranlarının tek bir hanede toplanması da ele alındı. Ancak, KDV oranlarının tek haneye indirilmesi konusunun ilk etapta pek mümkün olmadığı kaydedildi. Konuyla ilgili yapılacak olası bir düzenlemede KDV oranlarında bir artış olmayacağı ifade edildi. Çalışmayla tüm tarafların rahatlatılması hedefleniyor.

ETİKETLERE YANSIYACAK

KDV oranlarında yapılacak düzenlemenin temel gıda ürünleri başta olmak üzere fiyat etiketlerinde düşüş sağlaması da öngörülüyor. KDV, halıhazırda 1,8 ve 18 olmak üzere 3 farklı şekilde uygulanıyor. Tek bir KDV oranını uygulamasına geçilmesi de üzerinde de çalışılıyor. Gıda, eğitim, sağlık gibi alanlarda tek ve düşük bir KDV oranı uygulanması söz konusu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Erteleniyor! Ekonomiyle ilgili kritik teklif kabul edildi!Erteleniyor! Ekonomiyle ilgili kritik teklif kabul edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yarıyıl tatili açıklaması

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yarıyıl tatili açıklaması

Erteleniyor! Ekonomiyle ilgili kritik teklif kabul edildi!

Erteleniyor! Ekonomiyle ilgili kritik teklif kabul edildi!

Botaş açıkladı: İran'dan 10 gün doğal gaz alınamayacak! Kısıtlamalar yapılacak

Botaş açıkladı: İran'dan 10 gün doğal gaz alınamayacak! Kısıtlamalar yapılacak

Fed'den 'dijital para' raporu! Potansiyel faydaları ve riskleri...

Fed'den 'dijital para' raporu! Potansiyel faydaları ve riskleri...

Bitcoin'e yasak geliyor!

Bitcoin'e yasak geliyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Market fiyatları böyle zamlanmış! Yazışmalar ifşa oldu…

Market fiyatları böyle zamlanmış! Yazışmalar ifşa oldu…

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Motorine zam geldi! Motorin fiyatları ne kadar oldu?

Motorine zam geldi! Motorin fiyatları ne kadar oldu?

Zamlı maaş farkları hangi gün yatacak?

Zamlı maaş farkları hangi gün yatacak?

Son dakika... Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...

Son dakika... Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.