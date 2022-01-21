Son dakika… KDV düzenlemesi etiketlere de yansıyacak! İşte detaylar…

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla KDV’de sadeleştirme yapılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tüm taraflardan görüş toplarken temel gıda başta olmak üzere tüm alanlarda uygulanan KDV yeniden ele alınıyor. Edinilen bilgiye göre, tüketiciden üreticiye tüm tarafları rahatlatmak için KDV oranlarında sadeleştirmeye gidilecek.

KDV ORANLARINDA BİR ARTIŞ OLMAYACAK

Yapılan çalışmalarda, mevcut durumda yüzde 1, yüzde 8 ve 18 olarak uygulanan KDV oranlarının tek bir hanede toplanması da ele alındı. Ancak, KDV oranlarının tek haneye indirilmesi konusunun ilk etapta pek mümkün olmadığı kaydedildi. Konuyla ilgili yapılacak olası bir düzenlemede KDV oranlarında bir artış olmayacağı ifade edildi. Çalışmayla tüm tarafların rahatlatılması hedefleniyor.

ETİKETLERE YANSIYACAK

KDV oranlarında yapılacak düzenlemenin temel gıda ürünleri başta olmak üzere fiyat etiketlerinde düşüş sağlaması da öngörülüyor. KDV, halıhazırda 1,8 ve 18 olmak üzere 3 farklı şekilde uygulanıyor. Tek bir KDV oranını uygulamasına geçilmesi de üzerinde de çalışılıyor. Gıda, eğitim, sağlık gibi alanlarda tek ve düşük bir KDV oranı uygulanması söz konusu.



