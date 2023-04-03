Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere ikramiye vaadi! "Tek seferde 15 bin lira..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabıdan emeklilere çağrıda bulunarak saat 21.00'i işaret etmişti. "Tüm emekli vatandaşlarımızı saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu paylaşımda bulundu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun "Hep geçmişi yad etmenizi istemiyorum, yaşayın istiyorum." notunu düşerek yayınladığı o video:

Hep geçmişi yad etmenizi istemiyorum, yaşayın istiyorum. pic.twitter.com/AhlWq6iZMS — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 3, 2023

"EMEKLİ İKRAMİYESİ ASGARİ ÜCRET KADAR OLACAK"

Kemal Kılıçdaroğlu videosunda, emeklilerin ikramiyesinin asgari ücret kadar olacağını söyleyerek, "Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda banka hesabınıza tek seferde 15 bin TL yatacak. Bayram çifte bayram olacak. Geriye dönük ödeme yapacağız. Bu bayramda eksik olan 6 bin 500 lirayı da Kurban Bayramı'nda hesaplara yatıracağız." ifadelerini kullandı.

