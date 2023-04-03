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Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere ikramiye vaadi! "Tek seferde 15 bin lira..."

03.04.2023 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde saat 21.00'i işaret ederek emeklilere çağrıda bulunmuştu. Paylaşımına "Tüm emekli vatandaşlarımızı saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım." notunu düşen Kılıçdaroğlu beklenen videoyu yayınladı. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Hep geçmişi yad etmenizi istemiyorum, yaşayın istiyorum." ifadelerini kullandı. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları...

Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere ikramiye vaadi! "Tek seferde 15 bin lira..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabıdan emeklilere çağrıda bulunarak saat 21.00'i işaret etmişti. "Tüm emekli vatandaşlarımızı saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu paylaşımda bulundu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun "Hep geçmişi yad etmenizi istemiyorum, yaşayın istiyorum." notunu düşerek yayınladığı o video:

"EMEKLİ İKRAMİYESİ ASGARİ ÜCRET KADAR OLACAK"

Kemal Kılıçdaroğlu videosunda, emeklilerin ikramiyesinin asgari ücret kadar olacağını söyleyerek, "Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda banka hesabınıza tek seferde 15 bin TL yatacak. Bayram çifte bayram olacak. Geriye dönük ödeme yapacağız. Bu bayramda eksik olan 6 bin 500 lirayı da Kurban Bayramı'nda hesaplara yatıracağız." ifadelerini kullandı.

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