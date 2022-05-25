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Son dakika: Kira artış oranları için yeni düzenlemenin detayları ortaya çıktı

25.05.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kira artış oranları özellikle büyükşehirlerde anormal bir şekilde yükselirken hükümet önlem almak için harekete geçti. Dün akşam saatlerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Ticaret Bakanlığı, TBMM ve bakanlıkların ilgilileri kira artış oranlarına ilişkin düzenleme için bir araya geldi. İşte toplantıdan çıkan son dakika kararları…

Son dakika: Kira artış oranları için yeni düzenlemenin detayları ortaya çıktı

AK Parti olağanüstü düzeyde artan kira ücretlerine karşı harekete geçti. Dün akşam saatlerinde üç bakanlık bir araya gelerek alabilecekleri önlemleri konuştu.

Yapılan görüşmeler sonucunda TÜFE oranını aşan kira uygulamasını denetleyip ceza vermek, TOKİ, belediye ve şirketlere kiralık sosyal konut ürettirmek, büyükşehirlerdeki kira artışlarına sınır getirmek gibi çözümler üzerinde durulduğu öğrenildi. Ortaya çıkan formüllerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra son şeklini alması ve kamuoyuna açıklanması planlanıyor.

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KİRA ARTIŞ ORANLARI

Sabah gazetesinin haberine göre; Kira artış oranları da gündeme geldi. Borçlar Kanunu'na göre 5 yıla kadar olan kira artışları TÜFE'ye göre yapılıyor. 5 yıldan sonra ev sahipleri isterse, yeni kira tespiti yapıyor.

Bu da rayiç bedel üzerinden gerçekleşiyor. Ancak, enflasyondaki artış nedeniyle ev sahipleri yüksek artışa zorluyor. Bunun denetlenmesi için de mekanizma kurulabileceği belirtiliyor.

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UCUZ SOSYAL KONUT YAPILIP KİRAYA VERİLECEK

Toplantıda, alternatifler de değerlendirildi. Özellikle Hollanda'nın tavan fiyat modelinin Türkiye'de uygulanması ve yine Avrupa ülkelerinde uygulanan sosyal konut üreterek kiraya verilmesi masaya yatırıldı.

Bunun TOKİ ve belediyeler üzerinden yapılması, bu kurumların sadece kiraya verilmek üzere ucuz konut üretmesi de gündem maddeleri arasında.
Yapılacak düzenlemeler ile vergi istisnaları uygulanacağı için bu gayrimenkullerin maliyetinin düşük olması planlanıyor.

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