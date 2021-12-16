FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: KKTC'den KDV kararı... Sıfırlandı

Son dakika: KKTC'den KDV kararı... Sıfırlandı

16.12.2021 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kredi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kararname 31 Mart 2022’ye kadar uzatıldı. Yeni kararnameye göre birçok temel tüketim maddesi ve gıdada KDV oranı sıfırlandı.

Son dakika: KKTC'den KDV kararı... Sıfırlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) "Kredilerin Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname" 31 Mart 2022’ye kadar uzatıldı. Başbakan Faiz Sucuoğlu düzenlediği basın toplantısında, kredi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kararnamenin 31 Aralık 2021’den 31 Mart 2022’ye kadar uzatıldığını aktararak, kararın Bankalar Birliği, Merkez Bankası ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yapılan ortak toplantılar sonrası alındığını açıkladı.

"PANDEMİ KAYNAKLI SORUNLAR..."

Sucuoğlu, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi koşulları hem bireyleri hem de şirketlerinizi finansal olarak zorlayıcı ve ekonomik aktivitelerini yeterli ölçüde büyümesini engelleyici koşullar oluşturmaya maalesef devam ediyor” dedi. Sucuoğlu, “Pandemi kaynaklı zorlayıcı koşullara ilaveten Türk lirasının yabancı paralar karşısında hızlı değer kaybı döviz kurlarındaki aşırı ve sürekli volatilite hem tüketici ve üretici enflasyon oranlarıyla ki artışlar ile fiyat mekanizmasının sağlıklı işlemesine engelleyen tedarik ve satış koşulları ülkemizde faaliyet gösteren şirketleri ve sabit gelirli aileleri ciddi şekilde zorluyor” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu, “Kredi borçlusu ve ödeme yapmakta zorlanan vatandaşlarımızın kredilerinin ve talep edilmesi durumunda bankaları tarafından daha uzun vadede daha düşük taksitlerle istenirse ödemesiz dönemlerde sağlanarak ve bireylerin ödeme güçlerini olumlu etkileyecek şekilde yapılandırmasını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

BİRÇOK ÜRÜNDE KDV SIFIRLANDI

Sucuoğlu’nun ardından konuşan Maliye Bakanı Dursun Oğuz ise, bazı ürünlerde KDV’nin %5’ten sıfıra indiğini belirtti. Oğuz, bugünden itibaren katkılı katkısız un ve nişasta, katı yağ, sıvı yağ, sirke, limon suyu, nar ekşisi, bisküvi ve gofretlerde KDV oranının yüzde 5’ten sıfıra indirildiğini ifade etti. (İHA)

15 gün boykot ederek inşaatları durdurmuşlardı! Müteahhitler şimdi de KDV indirimi talep etti15 gün boykot ederek inşaatları durdurmuşlardı! Müteahhitler şimdi de KDV indirimi talep etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖdül gecesinde göz kamaştırdı!Ödül gecesinde göz kamaştırdı!
PARTNER"Dans değil, spor""Dans değil, spor"
Memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?Memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Evli ve çocuklu çalışanlar için 2022 AGİ ücreti ne kadar oldu?

Evli ve çocuklu çalışanlar için 2022 AGİ ücreti ne kadar oldu?

Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Asgari ücrette gelir ve damga vergisi kaldırılıyor mu?

Asgari ücrette gelir ve damga vergisi kaldırılıyor mu?

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Taraflar birbirine girdi! Stüdyo savaş alanına döndü

Taraflar birbirine girdi! Stüdyo savaş alanına döndü

AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?

AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Erdoğan, Kavcıoğlu ve Nebati'den ekonomi zirvesi

Erdoğan, Kavcıoğlu ve Nebati'den ekonomi zirvesi

Merkez Bankasından dövize 4. müdahale!

Merkez Bankasından dövize 4. müdahale!

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.