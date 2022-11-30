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SON DAKİKA | Konut alacaklar dikkat! 3 farklı faiz oranı geliyor, yeni yılda hayata geçecek

30.11.2022 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Durma noktasına gelen konut satışlarını canlandırmak için yeni bir kampanya hazırlanıyor. Konut kredisinde 3 farklı faiz oranı geliyor. Alt, orta ve yüksek gelir grubu için farklı faiz oranlarının uygulanacağı yeni kampanyada faiz evin fiyatı arttıkça artacak, düştükçe düşecek. İşte son dakika haberinin ayrıntıları....

SON DAKİKA | Konut alacaklar dikkat! 3 farklı faiz oranı geliyor, yeni yılda hayata geçecek

Son dakika: Konut fiyatlarında yaşanan artış ve krediye ulaşmaktaki zorluk sonrasında konut satışları durma noktasında geldi. Ekim ayında sadece 102 bin 660 konut satılırken bunun 13 bin 268'i krediyle gerçekleşti. Konut satışlarını artırmak için yeni bir kampanya devreye alınıyor. Buna göre alt, orta ve yüksek gelir grubuna farklı faiz uygulanacak ve evin fiyatı arttıkça faiz oranı artacak, düştükçe faiz oranı düşecek.

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YILBAŞINA HAYATA GEÇECEK

Ekim ayında sadece 102 bin 660 konut satıldı. Bunun da 13 bin 268'i banka kredisiyle gerçekleşti. Artık durma noktasına gelen konut satışları için yeni kredi kampanyası yolda...

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Show Haber'in haberine göre yeni kredi kampanyasının detayları ortaya çıkmaya başladı. Alt, orta ve yüksek gelir grubu için 3 farklı faiz oranı uygulanacak. Faiz oranları da 0.69 ila 1.20 arasında değişecek. Yeni kampanyanın konut sektörünü hareketlendirmesi bekleniyor. Artık evin değerine göre faiz oranı belirlenecek. Evin fiyatı arttıkça faiz oranı artacak, düştükçe faiz oranı düşecek. Kredi kampanyasının yeni yılla birlikte hayata geçmesi planlanıyor.

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Konut kredisi konut

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