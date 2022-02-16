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Son dakika: Konut fiyatlarında yeni rekor! Yüzde 60'a dayandı: En sert artış

16.02.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Merkez Bankası Aralık ayına ilişkin konut fiyat endeksini yayımladı. Buna göre konut fiyatları 2021 Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59,6 arttı.

Son dakika: Konut fiyatlarında yeni rekor! Yüzde 60'a dayandı: En sert artış

Son dakika: Konut fiyatları Aralık ayında yıllık yüzde 59,6 artışla yeni rekoruna imza attı. Böylelikle endeks tarihinin en sert artışı kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı konut fiyat endeksi verisini açıkladı.

Buna göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 7,9 oranında artarak 247,2 seviyesinde gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,6 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 17,9 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 9,3, 8,0 ve 7,3 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 63,0, 55,7 ve 58,3 oranlarında artış gösterdi.

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