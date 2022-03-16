Son dakika: Konut fiyatlarında yeni rekor! Yüzde 77 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak ayına ilişkin konut fiyat endeksini yayımladı. Konut fiyatları Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 77,4 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı konut fiyat endeksine göre konut fiyatları Ocak'ta aylık yüzde 13,1 artış gösterdi.

Reel fiyat artışı ise yüzde 21,2 olarak kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 13,1 oranında artarak 279,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 21,2 oranında artış göstermiştir.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 14,1, 12,5 ve 13,6 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 83,5, 73,5 ve 73,1 oranlarında artış göstermiştir.

Ocak ayında yeni konutlar fiyat endeksi yüzde 85,7 artışla 267,8'den 304,0'e yükselirken, yeni olmayan konutlar fiyat endeksi yüzde 75,9 artarak 242,1'den 275,4'e geldi. Aralık ayında 7496,5TL/M2 olan birim fiyat ise Ocak ayında 7479,5 olarak açıklandı."

