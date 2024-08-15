Son dakika: Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi! Yeni tarife belli oldu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM, Osmangazi...

Son dakika haberine göre, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

Otomobiller için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü'nden geçişler 33 TL, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 555 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 585 TL oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 70 TL oldu.

İSTANBUL-İZMİR OTOBAN ÜCRETİ DE ZAMLANDI

İstanbul-İzmir Otobanı ücreti Osmangazi Köprüsü dahil otomobiller için 1370 TL oldu. İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu ücreti otomobiller için 187 TL oldu. Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır