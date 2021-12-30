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Son Dakika: Kredi kartı ile cep telefonu alırken taksit sayısı ve limiti değişti

30.12.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yenilenmiş telefonlara ilişkin yeni fiyat ve taksit sayısı belirlediğini geçen hafta bildirmişti. BDDK'nin ardından Ticaret Bakanlığı da söz konusu telefonların fiyat limitleri ile taksit sayılarında değişikliğe gitti. Cep telefonu satışlarında 3 aylık taksitlendirme sınırına tabi tutar 3,500 TL'den 5,000 TL'ye çıkarıldı. Peki kredi kartı ile alınan cep telefonlarının taksit sayısı ve limit sınırı ne kadar olacak?

Son Dakika: Kredi kartı ile cep telefonu alırken taksit sayısı ve limiti değişti

Son Dakika Kredi Kartı Haberi: Cep telefonu satışlarıyla ilgili yeni düzenleme geldi. Fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında 6 ay, fiyatı 5 bin liranın üzerindeki cep telefonu satışlarında ise 3 ay taksit yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) cep telefonlarında "yenilenmiş ürün teşviki" kapsamında fiyat limitlerinde ve taksit sayılarında yaptığı değişikliğe uygun düzenlemeye gidildi.

KREDİ KARTI İLE ALIMLARDA TAKSİT VE LİMİT DEĞİŞİKLİĞİ

Buna göre, fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan "yenilenmiş ürün" niteliğindeki cep telefonu satışlarında 6 ay taksit uygulanacak.

Cep telefonu satışlarında 3 aylık taksitlendirme sınırına tabi tutar 3,500 TL'den 5,000 TL'ye çıkarıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre, yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla, fiyatı 5,000 TL'nin üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında taksitlendirme süresi ise 6 ay olarak belirlendi.

İKİNCİ EL TELEFONDA KDV ORANI YÜZDE 1 OLMUŞTU

Resmi Gazete'de dün yayımlanan tebliğle birlikte yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde Cumhurbaşkanı kararı ile KDV oranı yüzde 1 olmuştu.

İkinci el telefonda indirimli KDV'den yararlanmak için elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış cep telefonlarının en az bir yıl öncesine ilişkin veri trafiği bulunacak. Ve bu durum, yenileme merkezleri veya onlar adına alım yapabilen yetkili alıcılar tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından kontrol edilecek.

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