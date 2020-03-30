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  4. Son dakika: Kredi kartı kullananlar dikkat! BDDK'dan flaş karar

Son dakika: Kredi kartı kullananlar dikkat! BDDK'dan flaş karar

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.03.2020 19:18 | Son Güncelleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranını yüzde 20'ye indirdi ve kart kullanıcılarına, "ödemesiz dönem tanımlanabilmesi" olanağı sağladı.

Son dakika: Kredi kartı kullananlar dikkat! BDDK'dan flaş karar

BDDK'dan yapılan açıklamada, "Covid-19 nedeniyle vatandaşın finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla yeni kararlar aldı. Kurul kararı ile bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20'ye indirildi. Ayrıca, kredi kartı borcu ötelenen vatandaşlara 31 Aralık 2020’ye kadar asgari tutar da dahil ödemesiz dönem tanımlanabilmesine imkan sağlandı.

Eski uygulamada asgari tutarın son ödeme tarihini takip eden üç ay içinde ödenmemesi durumunda borçluya yapılan bildirimi takip eden bir aylık süre sonunda kredi kartları iptal edilerek borcun tamamı ödenene kadar yeni kredi kartı düzenlenemiyordu" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
BDDK, kredi kartı,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sözde 3 ay erteleme diyorlardi , dogru 3 ay icin 500 TL gibi bir fark aliyorlar , böyle mi oluyor devletin vatandaslarina sahip cikmasi böyle bir zaman da .
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