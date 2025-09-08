Son dakika | Kredi miktarı yükseliyor! Yeni evlenecek gençlere verilen destek tutarı artırıldı: '18-25' yaş detayı

Aile ve Gençlik Fonu üzerinden özellikle evlenecek gençlere sağlanan ekonomik ve sosyal desteklerle ilgili yeni düzenleme yolda. Gençlere verilecek destek tutarı artırılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi hayata geçirilmişti. Bu kapsamda gençlere halihazırda 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor.

EVLENECEK GENÇLERE KREDİ MİKTARI ARTIYOR

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu miktarın artırılacağını duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARİHİNİ AÇIKLADI

"Aile ve Gençlik Fonumuz vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz" diyen Erdoğan'ın açıklamasına göre düzenleme 2026 Ocak ayı itibarıyla devreye girecek.

İŞTE YENİ KREDİ TUTARLARI

Çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş aralığında olması durumunda kredi tutarı 250 bin liraya, diğer durumlarda ise 200 bin liraya yükselecek.

"GERİ ÖDEMELERİ 12 AY ERTELİYORUZ"

Öte yandan Erdoğan yeni düzenlemeyle ilgili "48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz" açıklamasında bulundu.