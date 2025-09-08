FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Son dakika | Kredi miktarı yükseliyor! Yeni evlenecek gençlere verilen destek tutarı artırıldı: '18-25' yaş detayı

Son dakika haberi: Evlenecek gençlere verilen destek miktarı artırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonundan yararlanan gençlere destek tutarının yükseltileceğini duyurdu. Erdoğan ayrıca yeni tutarın miktarını ve düzenlemenin hayata geçeceği tarihi de duyurdu.

Son dakika | Kredi miktarı yükseliyor! Yeni evlenecek gençlere verilen destek tutarı artırıldı: '18-25' yaş detayı
Hazar Gönüllü

Aile ve Gençlik Fonu üzerinden özellikle evlenecek gençlere sağlanan ekonomik ve sosyal desteklerle ilgili yeni düzenleme yolda. Gençlere verilecek destek tutarı artırılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi hayata geçirilmişti. Bu kapsamda gençlere halihazırda 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor.

Son dakika | Kredi miktarı yükseliyor! Yeni evlenecek gençlere verilen destek tutarı artırıldı: 18-25 yaş detayı 1

EVLENECEK GENÇLERE KREDİ MİKTARI ARTIYOR

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu miktarın artırılacağını duyurdu.

Son dakika | Kredi miktarı yükseliyor! Yeni evlenecek gençlere verilen destek tutarı artırıldı: 18-25 yaş detayı 2

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARİHİNİ AÇIKLADI

"Aile ve Gençlik Fonumuz vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz" diyen Erdoğan'ın açıklamasına göre düzenleme 2026 Ocak ayı itibarıyla devreye girecek.

Son dakika | Kredi miktarı yükseliyor! Yeni evlenecek gençlere verilen destek tutarı artırıldı: 18-25 yaş detayı 3

İŞTE YENİ KREDİ TUTARLARI

Çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş aralığında olması durumunda kredi tutarı 250 bin liraya, diğer durumlarda ise 200 bin liraya yükselecek.

"GERİ ÖDEMELERİ 12 AY ERTELİYORUZ"

Öte yandan Erdoğan yeni düzenlemeyle ilgili "48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz" açıklamasında bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hazine ve Maliye Bakanlığı 80 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti!Hazine ve Maliye Bakanlığı 80 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti!
Hayatları bir hamleyle değişti! Genç, yaşlı, kadın, öğrenci hepsi kazanıyorHayatları bir hamleyle değişti! Genç, yaşlı, kadın, öğrenci hepsi kazanıyor

Anahtar Kelimeler:
kredi evlilik kredisi Yeni evleneceklere kredi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürsel Tekin: "Yarın da bu binaya geleceğim, bu bina bizde yani"

Gürsel Tekin: "Yarın da bu binaya geleceğim, bu bina bizde yani"

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

Tapu işlemleri için 'en kısa sürede yapın' uyarısı!

Tapu işlemleri için 'en kısa sürede yapın' uyarısı!

Hayatları bir hamleyle değişti! Genç, yaşlı, kadın, öğrenci hepsi kazanıyor

Hayatları bir hamleyle değişti! Genç, yaşlı, kadın, öğrenci hepsi kazanıyor

25 yıllığına kiraladı, bulduklarının hepsini taşıdı! 'Vatandaş için nimet' Yanındakilere bakınca bambaşka

25 yıllığına kiraladı, bulduklarının hepsini taşıdı! 'Vatandaş için nimet' Yanındakilere bakınca bambaşka

'Gram altında bu rakamı telaffuz etmek kaçınılmaz'

'Gram altında bu rakamı telaffuz etmek kaçınılmaz'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.