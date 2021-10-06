Son Dakika: Kredi ve burs ödemeleri hesaplara yattı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin, bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını belirtti.
Bakan Kasapoğlu ödemelerin yapılmaya başlandığını şu sözlerle duyurdu:
Sevgili gençler, Ekim ayı burs ve kredileriniz hesaplarınızda. Yeni akademik yılın bu ilk ödemesini sağlıkla harcamanızı dilerim.
Sevgili gençler,— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) October 6, 2021
Ekim ayı burs ve kredileriniz hesaplarınızda...
Yeni akademik yılın bu ilk ödemesini sağlıkla harcamanızı dilerim. pic.twitter.com/offzDnqAzM
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