SON DAKİKA | Kritik ekonomi zirvesi! Toplantı sonrası EKK'dan açıklama: Önceliğimiz fiyat istikrarı...

Son dakika: Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), önemli gündem maddeleriyle bir araya geldi. Ekonomideki kritik gelişmelerin ve son tablonun ele alındığı topğlantı sonrası açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"KAPSAMLI YOL HARİTASI ELE ALINDI"

"Dış ticarette açık verdiğimiz önemli bir husus olan enerji konusunda genel görünüm değerlendirilmiş, enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak ve enerjide arz güvenliğimizi sağlayacak kapsamlı yol haritamızın detayları Kurul üyelerimizle istişare edilmiştir.

"ÖNCELİĞİMİZ FİYAT İSTİKRARI"

Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Parasal sıkılaştırma süreci ile fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması ve beklentilerin çıpalanması sonucunda dezenflasyonun mümkün olan en kısa sürede tesis edilmesi ve enflasyonun orta vadede tek haneli seviyelere düşmesi hedeflenmektedir.



