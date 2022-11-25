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  4. Son dakika: Kritik teklifler bütçe komisyonunda kabul edildi

Son dakika: Kritik teklifler bütçe komisyonunda kabul edildi

25.11.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Son dakika: Kritik teklifler bütçe komisyonunda kabul edildi

Son dakika: 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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bütçe tbmm

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