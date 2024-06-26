SON DAKİKA: Kulislerde gündem oldu: Vergi cezaları için karar: Yeniden uzlaşmaya dönüldü

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vergi ve cezalarda uzlaşmama kararında geri adım atıldığı dile getirildi. 24 Haziran'dan itibaren uygulamaya konulan yeni karar ile uzlaşma talebi başvurularında, vergiler ile ilişkili ceza tutarlarında indirim yapılmaması istenmişti. Karar eleştirilere yol açmıştı.

24 HAZİRAN'DA UYGULANMAYA BAŞLANMIŞTI

Vergi Usul Kanunu ile düzenlenen vergi ve cezalarda uzlaşma mekanizması, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın defterdarlıklara talimatıyla 24 Haziran’dan itibaren durdurulmuştu. Talimatta, mükelleflere vergi aslı ve cezanın tamamından indirim yapılmaması, bunun kabul edilmesi durumunda uzlaşma belgesinin imzalanması talimatı verilmişti.

CNBC-e'de yer alan habere göre, uzlaşma sürecine müdahil meslek gruplarının da devreye girmesi ve mekanizmanın devamını talep etmesi sonrası yeni bir gelişme yaşandı. akanlıkla yapılan görüşmelerde tarhiyat öncesi uzlaşma mekanizmasının devam etmesi kararlaştırıldı ve meslek mensuplarına bu karar duyuruldu.





