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Son dakika | Kur Korumalı Mevduat (KKM) için yeni karar: 1 Ocak'ta sona eriyor! Döviz hesapları devam edecek

29.12.2023 15:23 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: 2021 yılının sonlarında başlayan Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması için yeni karar alındı. 1 Ocak'tan itibaren artık TL dönüşümlü KKM hesabı açılamayacak. Döviz hesapları için ise farklı bir süreç işleyecek. Peki TL dönüşümlü mevcut KKM hesapları ne olacak? İşte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıklamasıyla detaylar...

Son dakika | Kur Korumalı Mevduat (KKM) için yeni karar: 1 Ocak'ta sona eriyor! Döviz hesapları devam edecek

Son dakika haberi: Bir süredir gündemde olan 'Kur Korumalı Mevduat (KKM) ne zaman bitecek?' sorusunu yanıtını buldu. Vadesi dolan TL hesapları artık sona erecek.

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TL HESABI AÇILAMAYACAK

TCMB'den bankalara gönderilen yazıya göre, 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılamayacak. Vade sonlarında mevcut TL dönüşümlü KKM hesaplarının yenilemesi yapılamayacak.

DÖVİZ HESAPLARI DEVAM EDECEK

Döviz dönüşümlü KKM'de ise yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek.

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Bankalara giden yazıya göre, 1 Ocak 2024'ten önce açılan ve vadesi henüz gelmemiş TL dönüşümlü kur korumalı hesapların vade sonu ve diğer işlemleri "Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından Desteklenmesine İlişkin Uygulama Talimatı" hükümleri kapsamında yürütülecek.

"Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" ile söz konusu hesapların açılma süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat
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