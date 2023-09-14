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  4. SON DAKİKA | Kur Korumalı Mevduat'ta zorunlu karşılık oranı yükselti: KKM'de kısa vadeye son! Karar Resmi Gazete'de...

SON DAKİKA | Kur Korumalı Mevduat'ta zorunlu karşılık oranı yükselti: KKM'de kısa vadeye son! Karar Resmi Gazete'de...

14.09.2023 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranı vadeye göre farklılaştırılırken, KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 10 puan artırılarak yüzde 25’e yükseltildi.

SON DAKİKA | Kur Korumalı Mevduat'ta zorunlu karşılık oranı yükselti: KKM'de kısa vadeye son! Karar Resmi Gazete'de...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

KARŞILIK ORANI YÜZDE 25'E YÜKSELTİLDİ

Buna göre, Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranı vadeye göre farklılaştırılırken, KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 10 puan artırılarak yüzde 25’e yükseltildi.

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TL vadeli mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli Kur Korumalı Mevduatlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e çıkarıldı. 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.

Daha önce kur korumalı hesaplarda zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü tüm vadeler için yüzde 15'ti.

KKM'DE UZUN VADE ÖNE ÇIKARILACAK

Böylece piyasada oluşan TL likidite fazlası, zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmeye devam edilecek. Aynı zamanda TL vadeli mevduatlar desteklenirken, KKM'de uzun vade öne çıkarılacak.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun 24 Ağustos 2023 tarihli kararıyla faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararlarının alınmaya devam edileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat

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