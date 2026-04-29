Son dakika| Kurban Bayramı'nda ikramiye artacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 yılı Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sona erecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emeklilere ödene ikramiye tutarı 2024 yılında yüzde 33'lük artışla beraber 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı. 2025 yılında ise 4 bin lira olarak uygulandı. Ramazan Bayramı'nda da ikramiyeler 4 bin lira olarak ödendi.

Öte yandan Kurban Bayramı ikramiyeleri hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kurban bayramı ikramiyelerini ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Yine 4 bin TL ödenecek" dedi.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesi emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri tarafından alınabilecek.

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı'ndan önce yatırılması bekleniyor.