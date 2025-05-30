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Son dakika | Kurban Bayramı öncesi emeklilerin beklediği haber: İkramiyeler yarın hesaplarda! Ödeme takvimi gün gün belli oldu

Son dakika haberi: İkramiye ödemeleri için emeklilerin beklediği haber geldi. Bayram ikramiyesi ödemeleri yarın başlıyor. Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK'lıların ödemeleri farklı tarihlerde banka hesaplarına yatacak. Peki hangi ödeme hangi tarihte gerçekleşecek? İşte emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesi için merak ettiği detaylar...

Son dakika | Kurban Bayramı öncesi emeklilerin beklediği haber: İkramiyeler yarın hesaplarda! Ödeme takvimi gün gün belli oldu

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilerin bayram ikramiyesi ödemelerinin yarın başlayıp 4 Haziran'a dek banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Bununla birlikte gün gün bayram ikramiyesi ödeme takvimi de belli oldu.

BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI VE SSK BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bağ-Kur emeklilerinin bayram ikramiyesi yarın yatırılacak. Emekli sandığı 1 Haziran, SSK ise 2, 3, 4 Haziran tarihlerinde ödeme alacak.

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KİME, NE KADAR İKRAMİYE ÖDENECEK?

Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak 4 bin lira verilecek. Ölüm aylığı hak sahipleri ise aylık oranı üzerinden hesaplanan tutarda ödeme alacak. Vefat eden eşinden ölüm aylığı alan kişilere, Kurban Bayramı ikramiyesi olarak, aylık oranı yüzde 75 ise 3 bin lira, yüzde 50 ise 2 bin lira ödenecek. Anne ya da babadan ölüm aylığı bağlanmış kişiye ise yüzde 25 aylık oranı üzerinden bin lira ödeme gerçekleştirilecek.

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EMEKLİ VE HAK SAHİPLERİNE TOPLAM 57,4 MİLYAR TL ÖDEME

Bakan Işıkhan'ın Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleriyle ilgili sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"- Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.

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  • 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde,
  • 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde,
  • 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek.

Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Bağ-Kur Emekli Sandığı Bayram ikramiyesi ssk
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