Son dakika | Kurban Bayramı öncesi emeklilerin beklediği haber: İkramiyeler yarın hesaplarda! Ödeme takvimi gün gün belli oldu

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilerin bayram ikramiyesi ödemelerinin yarın başlayıp 4 Haziran'a dek banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Bununla birlikte gün gün bayram ikramiyesi ödeme takvimi de belli oldu.
Bağ-Kur emeklilerinin bayram ikramiyesi yarın yatırılacak. Emekli sandığı 1 Haziran, SSK ise 2, 3, 4 Haziran tarihlerinde ödeme alacak.
Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak 4 bin lira verilecek. Ölüm aylığı hak sahipleri ise aylık oranı üzerinden hesaplanan tutarda ödeme alacak. Vefat eden eşinden ölüm aylığı alan kişilere, Kurban Bayramı ikramiyesi olarak, aylık oranı yüzde 75 ise 3 bin lira, yüzde 50 ise 2 bin lira ödenecek. Anne ya da babadan ölüm aylığı bağlanmış kişiye ise yüzde 25 aylık oranı üzerinden bin lira ödeme gerçekleştirilecek.
Bakan Işıkhan'ın Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleriyle ilgili sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
"- Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.
Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."
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